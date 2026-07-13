Biličs pēc 14 gadu pārtraukuma atgriežas pie Horvātijas izlases stūres
Slavens Biličs ir iecelts par Horvātijas vīriešu futbola izlases galveno treneri, pirmdien paziņoja Horvātijas Futbola federācija (HNS).
HNS ziņo, ka pēc HNS prezidenta Marijana Kustiča priekšlikuma HNS valde vienbalsīgi apstiprināja Biliča iecelšanu par Horvātijas pieaugušo izlases galveno treneri.
Jau ziņots, ka trešdien no amata atkāpās Horvātijas panākumiem bagātākais futbola treneris Zlatko Daličs.
Pēc Daliča aiziešanas Horvātijas komandu atkal vadīs Biličs, kurš izlasi jau vadīja no 2006. līdz 2012. gadam.
"Vēlreiz vēlos pateikties Biličam par izcilajiem rezultātiem, ko viņš sasniedza savas darbības laikā," paziņojumā saka Kustičs. "Mēs pilnībā respektējam un saprotam viņa lēmumu pēc šī FIFA Pasaules kausa noslēgt savu ēru Horvātijas izlases galvenā trenera amatā."
"Esam pārliecināti, ka Biličs ir īstais cilvēks šim amatam. Viņš ir bijis teicams izlases spēlētājs ar plašu pieredzi gan kā klubu trenerim, gan kā izlases menedžerim," saka Kustičs.
"Es pilnībā apzinos lielās cerības pēc ievērojamā Daliča laikmeta, taču ikvienam, kurš trenē Horvātiju, ir jābūt tam gatavam," saka Biličs. "Man ir liela ticība mūsu rīcībā esošajiem spēlētājiem, un mans uzdevums ir sniegt enerģiju, ambīcijas un apņēmību, lai nodrošinātu, ka Horvātija saglabā savu vietu futbola elitē."
57 gadus vecais Biličs vadīja Horvātijas izlasi no 2006. līdz 2012. gadam. Viņa vadībā Horvātijas izlase 65 spēlēs guva 42 uzvaras, 15 reizes spēlēja neizšķirti un piedzīvoja astoņus zaudējumus. Viņa labākais sniegums lielajos turnīros bija iekļūšana 2008. gada Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā, kur Horvātija pēcspēles sitienos zaudēja Turcijai.
Bijušais aizsargs Biličs pats Horvātijas izlasē spēlēja 44 reizes. Viņš ir trenējis vairākus klubus, tostarp Vesthemas "United" 20. gadsimta deviņdesmito gadu vidū.
Bijušā aizsarga pēdējais darbs trenera amatā bija Saūda Arābijas klubā Mubarrazas "Al-Fateh" 2023./2024. gada sezonā.
Daliča lielākais panākums kopš 2017. gada oktobra, kad viņš sāka vadīt izlasi, bija iekļūšana 2018. gada Pasaules kausa finālā.
59 gadus vecais treneris pēc zaudējuma 2018. gada Pasaules kausa finālā Krievijā Francijai Daliča vadītā Horvātijas vīriešu izlase tika līdz Pasaules kausa pusfinālam 2022. gadā Katarā un 2020. gada Eiropas čempionāta astotdaļfinālam.
Horvātijai neizdevās iekļūt šī gada Pasaules kausa astotdaļfinālā, mēneša sākumā pirmajā "play-off" kārtā ar 1:2 zaudējot Portugālei.