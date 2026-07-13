Neveiksme Pasaules kausā maksā Bjelsam amatu - izlasi pārņems Forlans
Bijušais Anglijas futbola premjerlīgas kluba Mančestras "United" uzbrucējs Djego Forlans gatavojas kļūt par Urugvajas izlases pagaidu treneri.
Forlans nomainīs Pasaules kausā Urugvajas izlasi vadījušo argentīnieti Marselo Bjelsu, kurš atstāja amatu pēc nekvalificēšanās Pasaules kausa izslēgšanas spēlēm.
Urugvajas izlase no turnīra izstājās pēc grupu turnīra, kur spēlēja 1:1 ar Saūda Arābiju, 2:2 - ar Kaboverdi un ar 0:1 zaudēja Spānijai.
Bjelsa uzņēmās vainu par sliktajiem rezultātiem un izlases sniegumu.
Urugvajas Futbola federācijas (AUF) prezidents Ignasio Alonso svētdien televīzijas kanālam "Teledoce" pastāstīja, ka 47 gadus vecais Forlans ir sajūsmā par ideju kļūt par izlases treneri, un tiek lēsts, ka vienošanās tiks panākta dažu stundu laikā.
Forlans pirms karjeras beigšanas izlasē 2014. gadā 112 Urugvajas valstsvienības spēlēs guva 36 vārtus. Viņš būs komandas pagaidu treneris līdz 2027. gada martam un vadīs arī valsts U-20 komandu.
Bijušais Madrides "Atletico" uzbrucējs par treneri ir strādājis tikai Urugvajas augstākās līgas komandā Montevideo "Penarol" 2020. gadā un Urugvajas otrās līgas komandā Sankarlosas "Atenas" 2021. gadā.
Kā spēlētājs Forlans pēc karjeras sākuma Aveljanedas "Independiente" divas sezonas spēlēja "United", pēc tam arī tādos klubos kā "Villarreal" un "Atletico" Spānijā, Milānas "Inter" un Brazīlijas Portualegri "Internacional".