Pēc 2026. gada FIFA vērtēs vēl lielāku Pasaules kausa formātu
Starptautiskā Futbola federāciju asociācija (FIFA) apspriedīs vīriešu Pasaules kausa finālturnīra norisi ar 64 komandām, ziņo ESPN.
ESPN ziņo, ka FIFA prezidents Džanni Infantīno ir apstiprinājis, ka "FIFA pēc 2026. gada turnīra apspriedīs vīriešu Pasaules kausa paplašināšanu līdz 64 komandām, sakot, ka ikvienai valstij vajadzētu būt iespējai sapņot par spēlēšanu futbola lielākajā notikumā".
Pirmajos pasaules čempionātos 20. gadsimta 30. gados Pasaules kausa finālturnīrā piedalījās līdz 16 komandām, tikai pirmajā no tiem Urugvajā iztiekot bez kvalifikācijas sacensībām.
1982. gadā Spānijā dalībnieku skaits tika palielināts līdz 24 izlasēm, bet 1998. gadā Francijā - līdz 32 valstsvienībām.
Šobrīd notiekošais Pasaules kausa finālturnīrs ir pirmais, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. 48 izlases ir sadalītas 12 grupās.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā Katarā par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.