Kura kļūs par pirmo finālisti? Pasaules kausā favorītēm Francijai un Spānijai cīņa par tikšanu soli no titula
Šodien plkst. 22:00 Pasaules kausa finālturnīra pirmajā pusfinālā spēkosies Francijas un Spānijas izlases. Abas turnīrā vēl nav zaudējušas. Tiešraide TV6.
Francija un Spānija līdz šim turnīrā demonstrējušas pārliecinošāko futbolu. Abas nav vēl piedzīvojušas zaudējumus, taču Didjē Dešāna vadītā komanda ir tikai uzvarējusi, kamēr Spānija atklāšanas spēlē pret sensacionālo Kaboverdi spēlēja neizšķirti.
Francija pēc deviņiem punktiem grupā ar uzvarām pār Senegālu, Irāku un Norvēģiju sekoja arī trīs uzvaras izslēgšanas spēlēs pār Zviedriju (3:0), Paragvaju (1:0) un Maroku (2:0). Līdz ar to Francijas izlase jau astoto reizi Pasaules kausos spēlēs pusfinālā - biežāk šo fāzi sasniegusi tikai Itālija (12). Savukārt Dešāns šovakar kļūs par spēlēm bagātāko treneri Pasaules kausa vēsturē (26). Pēc šī turnīra viņš atstās savu ieņemamo amatu.
Francijas futbolisti Pasaules kausa finālturnīra pusfinālu sasniedz jau trešo reizi pēc kārtas. Gadījumā, ja francūži iekļūs arī finālā, tad nonāks retā klubiņā - tikai vēl trim komandām izdevies trīs planētas meistarsacīkstēs pēc kārtas to paveikt.
Vienā no planētas spēcīgākajām izlasēm ir lielisks uzbrukuma duets - Kilians Mbapē un Usmans Dembelē. Mbapē ar astoņiem vārtiem un trim piespēlēm ir turnīra rezultatīvākais spēlētājs. Astoņi vārti arī Lionelam Mesi, taču viņam par piespēli mazāk. Savukārt Usmans Dembelē iesitis piecus vārtus. Francija ir otrā visvairāk vārtus guvusī izlase (16), par vienu atpaliekot no Argentīnas.
Spānija nav no rezultatīvākajām izlasēm. Tai turnīrā pagaidām tikai 11 vārti, taču līdz pat ceturtdaļfināla duelim pret Beļģiju esošie Eiropas čempioni nebija ielaiduši ne vārtus. Gan astotdaļfinālā pret Porguāli (1:0), gan ceturtdaļfinālā pret Beļģiju (2:1) panākumi tika nodrošināti pamatlaika izskaņā, abās reizēs iesitot Mikelam Merino. Spānijas izlases rezultatīvākais ar četriem gūtajiem vārtiem ir Mikels Ojarzabals.
Luisa de la Fuentes vadībā Spānija vēl nav zaudējusi lielajos finālturnīros - 12 uzvaras un viens neizšķirts. Šis spāņiem kļuvis tikai par otro Pasaules kausa finālturnīra pusfinālu kopš 2010. gada. Jāatceras, ka tieši tad Spānija vienīgo reizi valsts vēsturē triumfēja pasaules meistarsacīkstēs. No septiņiem pēdējiem pusfināliem nozīmīgos turnīros Spānijas bilance ir teju nevainojama - sešas uzvaras. Pamatlaikā pēdējo zaudējumu komanda piedzīvojusi 2024. gada martā. Vēlāk sekojušas 26 uzvaras un desmit neizšķirti jeb 36 nezaudēto spēļu sērija.
Abas komandas viena pret otru spēkojušās 38 reizes. Pozitīvāka bilance Spānijai - 18 uzvaras. Septiņas reizes spēlēts neizšķirti, bet 13 reizes uzvarēja Francija. Spāņi bijuši pārāki pēdējo divu turnīru pusfinālos - 2024. gada Eiropas čempionātā (2:1) un pagājušā gada UEFA Nāciju līgas ietvaros (5:4).
Pēc ceturtdaļfināla spēles bija satraukums par Francijas līdera Kiliana Mbapē veselību, taču visdrīzāk tas neliegs viņam spēlēt. Dienu pirms spēles viņš aizvadījis pilnu treniņu ar komandu. Spānijai visi vadošie spēlētāji ir ierindā un gatavi spēlei.
Otrs pusfināls rīt gaidāms starp Argentīnas un Anglijas izlasēm. 2026. gada Pasaules kauss noslēgsies 19. jūlijā.