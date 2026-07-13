Latvijas U-20 basketbolisti Eiropas čempionātā zaudē Serbijai
Latvijas U-20 vīriešu basketbola izlase pirmdien Ļubļanā Eiropas junioru čempionāta trešajā spēlē piekāpās Serbijas vienaudžiem.
B grupas spēlē Latvija zaudēja ar 66:89 (17:18, 20:22, 11:24, 18:25).
Latvijas izlasē 13 punktus guva Tomass Talcis, bet 11 punktus - piecas piezīmes sakrājušais Jēkabs Niedra.
Serbiem ar 20 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām izcēlās Nikola Dzepina, bet pa 11 punktiem guva Andrejs Lučičs un Nikola Bundalo.
Latvijas izlase zaudēja cīņā par atlecošajām bumbām (32:51).
Maču latvieši sāka ar Jēkaba Niedras diviem no groza apakšas gūtiem punktiem un Rolanda Šulca tālmetienu - 5:0. Tomēr drīz vien serbi rezultātu izlīdzināja un izvirzījās vadībā ar 8:6, un pēc tam Latvijas basketbolistiem vadībā izvirzīties vairs neizdevās.
Niedra ceturtajā minūtē ar divpunktu metienu panāca neizšķirtu (8:8), kā arī latvieši gandrīz atspēlēja deviņu punktu deficītu (8:17), pirmās ceturtdaļas beigās samazinot rezultāta starpību līdz 17:18.
Otrajā ceturtdaļā serbi palielināja pārsvaru līdz 28:20, taču Latvijas basketbolisti atkal atspēlējās, pēc Niedras divpunktu metiena panākot neizšķirtu 35:35, bet pēc Kārļa Vāvera divpunktu metiena - 37:37.
Pēc tam serbi pakāpeniski palielināja pārsvaru, ceturtajā ceturtdaļā pēc Matijas Popoviča metiena pārsvaram sasniedzot 20 punktus - 74:54.
Otrā grupas spēlē pirmdien Lietuva ar 112:67 (30:18, 27:19, 27:16, 28:14) sagrāva Poliju.
Latvijas basketbolisti sestdien pirmajā spēlē ar 78:104 zaudēja Lietuvas vienaudžiem, bet svētdien ar 77:68 pārspēja Poliju.
Serbi ar 84:67 apspēlēja Poliju un ar 79:57 - Lietuvu.
Pēc trim spēlēm Serbija izcīnīja trīs, Lietuva - divas uzvaras, Latvija - vienu uzvaru, bet Polija palika bez uzvarām.
Trešdien astotdaļfinālā būs jāspēlē ar A grupā otro vietu ieņēmušo komandu. Grupā spēlē Itālija, Turcija, Vācija un Francija.
Latvijas izlasē ir iekļauti spēlētāji, kuri basketbola pamatus apguvuši Gulbenē, Liepājā, Limbažos, Mārupē, Talsos, Ventspilī un Rīgā. Trīs spēlētāji - Rolands Šulcs, Jēkabs Niedra un Artūrs Ozols - U-20 čempionātā piedalījās jau pērn, izcīnot ceļazīmi uz A divīziju. Šulcam šis ir piektais Eiropas jaunatnes čempionāts, pieciem spēlētājiem - trešais, četriem - otrais, bet Verneram Dravam un Redam Martinsonam - pirmais.
Ainars Zvirgzdiņš pērn veiksmīgi debitēja U-20 izlases galvenā trenera amatā - komanda Eiropas čempionāta B līgas turnīrā uzvarēja visās septiņās spēlēs un izcīnīja pirmo vietu. Gatavojoties Eiropas čempionātam, latvieši aizvadīja deviņas pārbaudes spēles, kurās izcīnīja sešas uzvaras.
Pirms četriem gadiem Eiropas U-16 čempionātā šā gadugājuma komanda pēc četriem zaudējumiem uzvarēja Serbijas kadetus un ieņēma desmito vietu. 2024. gadā Eiropas U-18 čempionātā astotdaļfinālā dramatiskā galotnē no rokām tika izlaista uzvara pār Slovēniju, noslēguma tabulā ierindojoties 12. vietā.
Latvijas U-20 izlases sastāvs Eiropas čempionātā:
Verners Drava, Emīls Mucenieks (abi - "Mārupes NSS"/LU), Mārtiņš Kilups (Orela Robertsa Universitāte, NCAA), Reds Martinsons, Helmuts Petrovičs (abi - "Liepāja"), Rolands Šulcs ("Rīgas Zeļļi"), Rūdis Donis ("Latvijas Universitāte"), Kārlis Vāvers, Artūrs Ozols, Jēkabs Niedra, Markuss Graudiņš (visi - RSU/"VEF Rīga"), Tomass Talcis ("Valencia", Spānija).