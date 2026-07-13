Mančestras “United” sarīko transfēru dubulttriecienu - komandai pievienojas Santuss un Tīlemanss
Anglijas futbola premjerlīgas klubs Mančestras "United" ir noslēdzis piecu gadu līgumu ar Brazīlijas pussargu Andreju Santusu, kā arī ir panācis vienošanos par Beļģijas izlases pussarga Juri Tīlemansa iegādi, pirmdien paziņoja futbola apskatnieks Fabricio Romāno.
Romāno ziņo, ka "United" nav atklājusi transfēra summu par 22 gadus veco brazīlieti, taču tā tiek prognozēta 50 miljonu sterliņu mārciņu (58,6 miljoni eiro) apmērā.
"Santuss kļūst par jauno "United" spēlētāju, Londonas "Chelsea" par to saņemot 48+2 miljonus mārciņu," ziņo apskatnieks.
Santuss "Chelsea" spēlēja divarpus gadus, visos turnīros kopā aizvadot 47 spēles.
"Brazīlijas izlases spēlētājs ir parakstījis līgumu līdz 2031. gada jūnijam ar iespēju pagarināt to vēl uz vienu gadu," ziņo "United".
Sešas spēles Brazīlijas izlasē aizvadījušais futbolists pārsvarā ir bijis izīrēts citiem klubiem.
DPA atgādina, ka Santuss 2023. gadā par 16 miljoniem mārciņu (18,8 miljoni eiro) no Riodežaneiro "Vasco da Gama" pārgāja uz "Chelsea" un atlikušajā sezonas daļā tika izīrēts Brazīlijas komandai.
2023./2024. gada sezonā viņš bija izīrēts Anglijas premjerlīgas komandai "Nottingham Forest", pēc tam divreiz tika nosūtīts uz Francijas virslīgas komandu "Strasbourg".
Santuss atgriezās "Chelsea" komandā 2025./2026. gada sezonā, taču nespēja nostiprināties komandas sākumsastāvā, jo Enco Fernandess un Moisess Kaisedo bija centrālo pussargu pirmā izvēle.
Romāno ziņo, ka "United" ir arī vienojies ar Birmingemas "Aston Villa" par Tīlemansa pāreju uz Mančestras klubu.
"Tīlemanss pāriet uz Mančestras "United"," ziņo Romāno.
""United" aktivizēja 41 miljona eiro vērtu spēlētāja izpirkšanas klauzulu Tīlemansa līgumā ar "Aston Villa", mutiska vienošanās panākta arī ar Beļģijas pussargu," viņš precizē.
DPA norāda, ka Tīlemanss bija Beļģijas izlases kapteinis šī gada Pasaules kausā, taču ceturtdaļfinālu, ar 1:2 zaudējot Spānijai, viņš izlaida iesildīšanās laikā gūtās traumas dēļ.
29 gadus vecais spēlētājs no Lesteras "City" bez transfēra maksas pievienojās "Aston Villa" 2023. gadā un ir spēlējis galveno lomu, pagājušajā sezonā klubam kvalificējoties Čempionu līgai un uzvarot Eiropas līgā.
Viņš "Aston Villa" kluba sastāvā visos turnīros kopā ir piedalījies vairāk nekā 130 spēlēs, tai skaitā 35 spēlēs pagājušajā sezonā, kurās guva divus vārtus un sakrāja septiņas rezultatīvas piespēles.
Beļģijas izlasē viņš 90 spēlēs ir guvis 15 vārtus.