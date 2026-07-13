Sporta fonda likumu tālāk virzīs tikai pēc vienošanās par finansējumu
Valsts sporta fonda likuma tālāka virzība Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā notiks tikai pēc skaidras vienošanās par finansējuma avotiem, pirmdien pēc valdību veidojošo partiju sadarbības sanāksmes sacīja finanšu ministrs Māris Kučinskis (AS).
Viņš norādīja, ka likumprojekta otrajam lasījumam iesniegti daudzi priekšlikumi. Koalīcijas partneri vienojušies izvērtēt Latvijas Olimpiskās komitejas un politisko partiju priekšlikumus, kas neparedz finansējuma pārdali no jau esošajām aktivitātēm.
Jau ziņots, ka "Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs rosina Valsts sporta fondam no 2027. gada novirzīt vismaz 3% no plānotajiem valsts budžeta ieņēmumiem no alkohola, tabakas, izložu un azartspēļu nodokļiem.
Savukārt "Jaunās vienotības" (JV) deputāti Evika Siliņa, Dāvis Mārtiņš Daugavietis un Alīna Gendele rosina sporta fondam novirzīt 3% no akcīzes nodokļa ieņēmumiem par alkoholu, tabaku un bezalkoholiskajiem dzērieniem.
Saeimas deputāti jūnija sākumā pirmajā lasījumā atbalstīja Valsts sporta fonda likumprojektu, kas paredz izveidot jaunu nozares finansēšanas instrumentu.
Valsts sporta fonds plānots kā publisks nodibinājums, kas administrētu dažādus sporta finansēšanas instrumentus, projektu konkursus un mērķprogrammas. Fonds darbotos kā atsevišķa institūcija, nodalot sporta politikas plānošanu no finansējuma administrēšanas.
Plānots, ka finansējuma sadale notiktu, izmantojot projektu konkursus, mērķprogrammas, institucionālo atbalstu un citus instrumentus. Vienlaikus paredzēts ieviest skaidrus finansējuma piešķiršanas kritērijus, rezultatīvos rādītājus un regulāru rezultātu uzraudzību.