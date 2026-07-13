16 gadus vecā rīdziniece Letīcija Belova teicami startē IFBB "Mr. Universe Thailand 2026"
Talantīgā Latvijas fitnesa sportiste Letīcija Belova turpina apliecināt savu vietu starptautiskajā arēnā, šoreiz izcīnot divas sudraba medaļas prestižajā IFBB "Mr. ...
FOTO: 16 gadus vecai fitnesa daiļavai no Rīgas spoži panākumi prestižās sacensībās Taizemē
Talantīgā Latvijas fitnesa sportiste Letīcija Belova turpina apliecināt savu vietu starptautiskajā arēnā, šoreiz izcīnot divas sudraba medaļas prestižajā IFBB "Mr. Universe Thailand 2026" čempionātā, kas norisinājās no 26. līdz 29. jūnijam Taizemes pilsētā Pataijā. Sportiste veiksmīgi startēja “Bikini” un “Fit Model” disciplīnās, vēlreiz apliecinot savu konkurētspēju pasaules līmenī.
IFBB "Mr. Universe Thailand" ir viens no lielākajiem un prestižākajiem fitnesa un bodibildinga turnīriem reģionā, kas šogad pulcēja sportistus no vairāk nekā 30 valstīm. Sacensībās bija ļoti augsta līmeņa konkurence, un tajās piedalījās pasaules vadošie atlēti dažādās vecuma grupās un disciplīnās.
Rīdziniece Letīcija Belova demonstrēja pārliecinošu sniegumu, izcīnot sudraba medaļu “Bikini” junioru disciplīnā un sudraba medaļu “Fit Model” kategorijā.
Letīcija spēja veiksmīgi konkurēt ar pieredzējušām sportistēm no visas pasaules un ar lepnumu nest Latvijas vārdu starptautiskajā arēnā. Divas sudraba medaļas tik augsta līmeņa starptautiskā čempionātā ir nozīmīgs sasniegums Letīcijas sportiskajā karjerā.