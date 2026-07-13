Kaboverdes vārtsarga Vozinjas vārdā nosauc jaunu dzīvnieku sugu
Kamēr četras futbola lielvalstis turpina cīņu par futbola vērtīgāko trofeju, Pasaules kausa lielākā pārsteiguma, debitantes Kaboverdes vārtsargs Vozinja izpelnījies vēl nemirstīgāku pagodinājumu — viņa vārdā nosaukta dzīvnieku suga.
Kā zināms, Kaboverde tikai pagarinājumā ar 2:3 pirmajā izslēgšanas spēļu kārtā piekāpās trīskārtējai pasaules čempionei un pašreizējai titula īpašniecei Argentīnai ar superzvaigzni Lionelu Mesi priekšgalā, kas nu pusfinālā spēlēs pret Angliju, bet uzvarētāju finālā gaidīs Francijas un Spānijas divcīņas uzvarētāja.
Pirms tam savā grupā Kaboverde pamanījās šokēt divus grandus, nospēlējot neizšķirti ar 2010. gada pasaules čempioni Spāniju (0:0) un divkārtējo pasaules čempioni Urugvaju (2:2), kā arī Saūda Arābiju (0:0), pēdējām divām izlasēm liekot kravāt čemodānus mājupceļam. Milzīga nozīme savas izlases sekmēs bija tās 40 gadus (!) vecajam vārtsargam Vozinjam, kurš pirms Pasaules kausa spēlēja Portugāles otrajā līgā.
Pēc turnīra visu izlasi un jo īpaši Vozinju mājās sagaidīja kā varoņus. Nu spāņu biologs Hesus Ortea par godu Kaboverdes vārtsargam devis nosaukumu Karību jūrā atklātajai gliemju sugai, kas nu sauksies Aldisa vozinha.
Ziņojumā par savu atklājumu Ortea norādīja, ka sarkanais gliemis ir lieliski piemērots Vozinjas izcilajam sniegumam, jo viņš “sausā” nostāvēja pret vareno Spāniju, kuras izlases iesauka ir “Sarkanā” (La Roja) jeb “Sarkanā fūrija” (La furia roja). “Sugas sarkanā krāsa atgādina par viņa varoņdarbu,” teikts viņa ziņojumā. Kaut gan pašas Kaboverdes karogā ir sarkana līnija, dominējošā krāsa ir tumši zila, tādējādi arī izlasi dēvē par “Zilajām haizivīm” (Tubarões Azuis).
Pēc šīs spēles Vozinjas popularitāte burtiski uzlidoja debesīs — viņa sekotāju skaits platformā “Instagram” no aptuveni 50 tūkstošiem palielinājās līdz 17,4 miljoniem, atstājot nopakaļ pat tādu slavenību kā karjeru beigušo NFL superzvaigzni Tomu Breidiju.
Ovjedo Universitātes emeritētais profesors Ortea 2023. gadā saņēma Kaboverdes Nopelnu medaļu par darbu valsts piekrastes ūdeņu izpētē, vēsta BBC.
Šī nav pirmā reize, kad 75 gadus vecais futbola līdzjutējs apvienojis abas savas aizraušanās. Iepriekš Kostarikā atklātu sugu Ortea nosauca par godu bijušajam Kostarikas izlases vārtsargam Keiloram Navasam, kurš pārstāvējis arī Madrides “Real”, Parīzes “Saint-Germain” un Notingemas “Forest”. Savukārt citu sīku radību, kuras krāsojums sakrita ar Spānijas kluba Hihonas “Sporting” krāsām, tika nosaukta par godu šī kluba, kā arī “Barcelona” un Spānijas izlases slavenajam uzbrucējam Kini jeb Enrikem Kastro Gonsalesam.