Viņi iekaro stadionus, bet mājās ir īsti romantiķi. 5 futbola superzvaigznes, kuras dievina savas sievas un draudzenes
Foto: Scanpix (kolāža: Jauns.lv)
Pa kreisi Lionels Mesi un Antonela Rokuša, pa labi Ērlings Holanns ar draudzeni Izabelu Haugsengu Johansenu.
Futbols

Viņi iekaro stadionus, bet mājās ir īsti romantiķi. 5 futbola superzvaigznes, kuras dievina savas sievas un draudzenes

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Uz laukuma viņi ir konkurenti, no kuriem baidās pretinieki, taču ārpus stadiona daudzi pasaules slavenākie futbolisti izrādās pavisam citādi cilvēki – ģimeniski, uzticīgi un pārsteidzoši romantiski.

Viņi iekaro stadionus, bet mājās ir īsti romantiķi...

Kamēr miljoniem fanu seko viņu spēlēm, pašas svarīgākās personas bieži vien sēž tribīnēs – viņu sievas, draudzenes un ģimene.

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