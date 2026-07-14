Pa kreisi Lionels Mesi un Antonela Rokuša, pa labi Ērlings Holanns ar draudzeni Izabelu Haugsengu Johansenu.
Futbols
Šodien 06:50
Viņi iekaro stadionus, bet mājās ir īsti romantiķi. 5 futbola superzvaigznes, kuras dievina savas sievas un draudzenes
Uz laukuma viņi ir konkurenti, no kuriem baidās pretinieki, taču ārpus stadiona daudzi pasaules slavenākie futbolisti izrādās pavisam citādi cilvēki – ģimeniski, uzticīgi un pārsteidzoši romantiski.
Kamēr miljoniem fanu seko viņu spēlēm, pašas svarīgākās personas bieži vien sēž tribīnēs – viņu sievas, draudzenes un ģimene.