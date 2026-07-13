Rodrigo Ābols pēc divām sezonām Ziemeļamerikā atgriezīsies Eiropā
Latvijas izlases hokejists Rodrigo Ābols nākamajā sezonā pirmo reizi karjerā spēlēs Šveicē, vēsta šīs valsts mediji.
Pēdējās divas sezonas Ābols pavadīja Filadelfijas "Flyers" sastāvā. 2024./2025. gada sezonā viņš lielākoties spēlēja AHL, NHL nospēlējot 22 spēles. Savukārt pirms pagājušās sezonas ar labi aizvadītu treniņnometni viņš ieguva vietu sastāvā, aizvadot 42 spēles (trīs vārti, septiņas piespēles).
Izcīnīto vietu Filadelfijā viņam liedza noturēt gūtais potītes lūzums vienā no spēlēm. Nopietnā trauma lika izlaist gan olimpiskās spēles, gan 2026. gada pasaules čempionātu hokejā. Ābols tā arī pēc liktenīgā savainojuma vairs pagājušajā sezonā laukumā neatgriezās.
Pēc 2025./2026. gada sezonas Ābolam noslēdzās viena gada noslēgtais līgums ar Filadelfiju. Lai arī pats spēlētājs pauda vēlmi atgriezties vienībā, izskatās, ka 30 gadus vecā hokejista laiks NHL ir noslēdzies.
Šveices mediji informē, ka nākamajā sezonā Ābols spēlēs Šveices čempionātā komandā "Bern". Tiek ziņots, ka latvietis prioritizējis jaunas vienošanās iegūšanu NHL, taču tā kā tas nav noticis, tad panākta sadarbība ar Bernes komandu. To drīzumā izziņos arī oficiāli. Visdrīzāk Ābolam tiks nozīmīga loma - kā pirmās maiņas centram.
Līdzšinējā karjerā Ābols Šveicē vēl nav spēlējis. Pirms nonākšanas NHL viņš pavadīja laiku Zviedrijā, pārstāvot "Orebro" un "Rogle".