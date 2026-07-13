Noslīcis bijušais Rumānijas futbola izlases pussargs Murešans, kurš bija kļuvis par dzimtās komūnas mēru
Pagājušajā nedēļā dzīvību zaudējis bijušais Rumānijas futbola izlases pussargs Gabriels Murešans, noslīkstot ezerā pie komūnas, kuras mērs viņš bija pēdējos nepilnus sešus gadus.
44 gadus vecais Murešans peldēšanās laikā noslīka ezerā Apoldas komūnā Transilvānijā. Vietējais medijs “sport.ro” vēsta, ka 8. jūnijā glābēji viņu izvilka no ūdens un nogādāja slimnīcā, taču ārstiem viņa dzīvību glābt neizdevās.
Murešans Rumānijas izlases sastāvā aizvadīja deviņas spēles, tostarp piedalījās Pasaules kausa kvalifikācijas mačos. Ar “CFR Cluj” viņš trīs reizes kļuva par Rumānijas čempionu, turklāt pirmo titulu kluba vēsturē viņš palīdzēja izcīnīt savā debijas sezonā 2008. gadā, un vēl trīs reizes izcīnīja Rumānijas kausu, bet ar “ASA Targu Mures” izcīnīja Rumānijas superkausu.
2017. gadā viņš noslēdza profesionālā futbolista karjeru, bet 2020. gada septembrī tika ievēlēts par dzimtās Apoldas komūnas mēru, saņemot vairāk nekā 63 procentus balsu. 2024. gadā viņu ievēlēja vēlreiz, nu jau ar gandrīz 89 procentiem balsu.