Porziņģa pārstāvētās "Warriors" treneru kolektīvam pievienojas NBA čempions Vogels
Foto: AP/Scanpix
Frenks Vogels bijis vairāku NBA klubu galvenais treneris.
Basketbols

Porziņģa pārstāvētās "Warriors" treneru kolektīvam pievienojas NBA čempions Vogels

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Latvijas basketbolista Kristapa Porziņģa pārstāvētajai Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienības Goldensteitas "Warriors" treneru kolektīvam pievienosies bijušais Losandželosas "Lakers" stūrmanis Frenks Vogels, vēsta ESPN basketbola apskatnieks Šems Šaranja.

Porziņģa pārstāvētās "Warriors" treneru kolektīvam...

Vogels pievienosies "Warriors" kā asociētais galvenais treneris, strādājot Goldensteitas komandas galvenā trenera Stīva Kera vadībā.

53 gadus vecais speciālists trenera karjeras laikā vadījis četrus dažādus klubus. 2020. gadā viņa vadībā "Lakers" izcīnīja NBA čempiontitulu, bet 2013. un 2014. gadā Vogela vadītā Indiānas "Pacers" sasniedza konferences finālus.

2023./2024. gada sezonā viņš strādāja kā Fīniksas "Suns" stūrmanis, taču pēc zaudējuma izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā tika atbrīvots no amata. Pēdējās divas sezonas viņš bija daļa no Dalasas "Mavericks" treneru kolektīva.

Vogels karjeras laikā divus gadus bija pie stūres Orlando "Magic" komandai, kā arī strādāja par galvenā trenera asistentu "Pacers", Filadelfijas "76ers" un Bostonas "Celtics" komandās. Vogels savulaik strādāja arī "Lakers" organizācijā, pildot skauta pienākumus.

Tēmas

Indiānas "Pacers"Orlando "Magic"Fīniksas "Suns"Losandželosas "Lakers"NBABostonas "Celtics"Kristaps Porziņģis

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