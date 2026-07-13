Porziņģa pārstāvētās "Warriors" treneru kolektīvam pievienojas NBA čempions Vogels
Latvijas basketbolista Kristapa Porziņģa pārstāvētajai Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienības Goldensteitas "Warriors" treneru kolektīvam pievienosies bijušais Losandželosas "Lakers" stūrmanis Frenks Vogels, vēsta ESPN basketbola apskatnieks Šems Šaranja.
Vogels pievienosies "Warriors" kā asociētais galvenais treneris, strādājot Goldensteitas komandas galvenā trenera Stīva Kera vadībā.
53 gadus vecais speciālists trenera karjeras laikā vadījis četrus dažādus klubus. 2020. gadā viņa vadībā "Lakers" izcīnīja NBA čempiontitulu, bet 2013. un 2014. gadā Vogela vadītā Indiānas "Pacers" sasniedza konferences finālus.
Longtime NBA coach Frank Vogel has agreed to become the associate head coach for the Golden State Warriors under head coach Steve Kerr, sources tell ESPN.— Shams Charania (@ShamsCharania) July 12, 2026
2023./2024. gada sezonā viņš strādāja kā Fīniksas "Suns" stūrmanis, taču pēc zaudējuma izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā tika atbrīvots no amata. Pēdējās divas sezonas viņš bija daļa no Dalasas "Mavericks" treneru kolektīva.
Vogels karjeras laikā divus gadus bija pie stūres Orlando "Magic" komandai, kā arī strādāja par galvenā trenera asistentu "Pacers", Filadelfijas "76ers" un Bostonas "Celtics" komandās. Vogels savulaik strādāja arī "Lakers" organizācijā, pildot skauta pienākumus.