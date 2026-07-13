ASV nošauts basketbolists, kurš karjeras laikā spēlējis Lietuvā
Piektdien, 10. jūlijā, Ņujorkā Hārlemas apkaimē basketbola turnīra laikā nogalināts 35 gadus vecais Kīnu Rokfords.
Rokfordu nogalināja "Kingdome" basketbola turnīra laikā, kurā 35 gadus vecais sportists piedalījās. Atentāta brīdī viņš skatījās tribīnēs citas spēles. Viņš nomira no šāviena galvā, bet vēl divi citi nevainīgi cilvēki tika ievainoti. 28 gadus veco vīrieti sašāva apakšstilbā, bet 22 gadus veco sievieti apakšdelmā. Abi stabilā stāvoklī tika nogādāti slimnīcā, kamēr Rokforda dzīvību glābt nebija iespējams.
Nogalināšanas motīvi nav zināmi. Rokfords bija zināms basketbolists savā apkaimē. "Man rakstījuši cilvēki no Anglijas, Francijas, pat Jamaikas. Kāds man zvanīja no Portugāles. Šajās valstīs viņš spēlēja basketbolu. Nevienam nav nekā slikta, ko teikt par Kīnu," teica viņa māte, Īdena. "Viņš devās uz šo turnīru, un es gaidīju viņu mājās."
Policija joprojām meklē personu, kas nogalināja Rokfordu un ievainoja vēl divus cilvēkus. Rokforda ģimene ir pārliecināta, ka šāvējs tiks atrasts un saņems pienācīgu sodu.
Atentātam uzmanību pievērsis Ņujorkas mērs Zohrans Mamdani. "Esmu satriekts par nošauto basketbola spēlētāju turnīrā Hārlemā. Bezjēdzīgajai vardarbībai ir jāpieliek punkts. Ņujorkieši ir pelnījuši vasaru pavadīt, skatoties un spēlējot sportu, apmeklējot pasākumus un baudot publiskās vietas. Mēs darīsim visu, lai novērstu turpmāku vardarbību un nodrošinātu, ka visi Ņujorkas iedzīvotāji var droši baudīt pilsētu."
I am heartbroken for the family of the man who was killed last night at a basketball tournament in Harlem. This senseless violence must stop. New Yorkers deserve to spend the summer watching and playing sports, attending community events, and enjoying our public spaces — places…— Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 11, 2026
Pēc koledžas Rokfords profesionāļa karjeras laikā spēlēja dažādās Eiropas līgās, kā, piemēram, Nīderlandē, Lielbritānijā, Islandē, Portugālē, kā arī Francijas, Izraēlas un Lietuvas pēc spēka otrās līgas klubos. 2016./2017. gada sezonā viņš spēlēja Lietuvas vienībā "Sūduva", ar kuru kļuva par otrās līgas čempionu. Komandas rindās viņš izcēlās ar vidējiem rādītājiem 13,9 punktiem un 5,6 atlēkušajām bumbām.
2018. gadā viņam izrādījās pozitīvs dopinga tests, bet pēdējā profesionālās karjeras pieturvieta viņam bija 2021. gadā Kosovas "Golden Eagle". Rokfordu treneri atcerējās kā strādājošu basketbolistu, kurš ieguva gan stipendiju augstskolā, gan spēja attīstīt karjeru Eiropā.
Vēsturiski Hārlema uzskatīta par Ņujorkas bīstamāko rajonu, tomēr pēdējās desmitgadēs noziedzības līmenis tajā ir samazinājies. Tomēr šāds notikums licis vēl vairāk pievērst uzmanību noziedzībai rajonā. "Man šeit dzīvo bērni. Mums vajadzīgi vairāk policisti rajonā uz ielas," teica kāds no Hārlemas iedzīvotājiem.