FIFA prezidentam ar 48 komandām Pasaules kausā par maz. Izskatīs iespēju vēl paplašināt turnīru
FIFA prezidents Džanni Infantino atklājis, ka pēc 2026. gada Pasaules kausa tiks izvērtēta iespēja vēl vairāk paplašināt dalībnieku skaitu finālturnīrā.
2026. gada Pasaules kausa finālturnīrs kļuvis par pirmo, kurā piedalās 48 komandas. Tas arī izstiepis turnīra norisi līdz pusotra mēnesim, kā arī palielinājis aizvadīto spēļu skaitu, tam pārsniedzot 100 maču robežu.
Līdz ar paplašināšanos šī gada finālturnīrā 16 komandas nāca no Eiropas, desmit no Āfrikas, deviņas no Āzijas, sešas no Dienvidamerikas un Ziemeļamerikas, bet viena no Okeānijas. Turnīra ceturtdaļfinālā gan dominēja komandas no Eiropas - sešas, kam pievienojās Argentīna no Dienvidamerikas un Maroka no Āfrikas.
Tomēr jau pagājušā gada aprīlī Dienvidamerikas Futbola konfederācija jeb CONMEBOL piedāvāja uz 2030. gadu dalībnieku skaitu palielināt vēl līdz 64 izlasēm. Gadījumā, ja šāds priekšlikums tiktu atbalstīts, tad, piemēram, no Dienvidamerikas reģiona finālturnīrā iekļūtu visas desmit izlases, kuras cīnās kvalifikācijā.
Pirmo reizi par šo ideju publiski izteicies FIFA prezidents Džanni Infantino. "Par šo tēmu nopietnāk runāsim pēc Pasaules kausa beigām. Rīkojot Pasaules kausu, ir svarīgi to organizēt visai pasaulei, nevis tikai Eiropai vai Dienvidamerikai. Katrai pasaules futbola nācijai jābūt iespējai sapņot par dalību Pasaules kausā."
Infantino, mēģinot rast argumentus iespējamajai komandu skaita palielināšanai, pieskārās spēļu kvalitātei un konkrēta reģiona komandu veiksmēm. "Mēs redzējam, ka izlašu līmenis ir bijis ļoti augsts. Visā pasaulē futbola līmenis tikai pieaug. Ja nedosim iespēju mazākām nācijām piedalīties Pasaules kausā, tām var zust motivācija turpināt attīstīties."
FIFA prezidents uzsvēra, ka jaunizveidotais 48 komandu formāts ir sevi pierādījis veiksmīgi, minot Āfrikas valstu progresu - deviņas no desmit valstīm sasniedza izslēgšanas spēles. "2022. gada Pasaules kausā mums bija tikai piecas komandas no Āfrikas. Tas tikai pierāda, cik svarīgi ir iekļaut pārējās valstis, respektīvi, dot viņiem iespēju piedalīties."
Kamēr Dienvidamerikas Futbola konfederācija šo ideju atbalstītu, citu kontinentu futbola galvenās organizācijas pret to ir skeptiskas. UEFA prezidents Aleksanders Čeferins šo ierosinājumu nodēvēja par sliktu ideju gan pašam turnīram, gan tā kvalifikācijas procesam, kas visdrīzāk zaudētu savu intrigu un kvalitāti. Āzijas Futbola konfederācijas prezidents tam piekrita, apgalvojot, ka kārtējā dalībnieku skaita palielināšana izveidotu haosu. Tāpat idejai nepiekrīt CONCAF prezidents Viktors Montagliani, sakot, ka šāda mākslīga palielināšana var iespaidot globālo futbola sistēmu.
Jau iepriekš tika ziņots, ka ar komandu skaita palielināšanu līdz 48 izlasēm, kas dod iespēju arī mazākām nācijām sasniegt finālturnīru, Infantino sev nodrošināja pārvēlēšanu FIFA prezidenta amatā. 2030. gadā, kad Pasaules kauss svinēs simtgadi, tas notiks Spānijā, Portugālē un Marokā, savukārt viena spēle gaidāma Urugvajā - pirmā turnīra mājvietā.