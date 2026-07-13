Pasaules kausa fināls tiešraidē uz diviem lielākajiem "Forum Cinemas" ekrāniem
Sekojot lielajai interesei, Forum Cinemas Pasaules kausa finālspēles tiešraidei 19. jūlijā atvēlēs papildu kinozāli - futbola spēle tiks rādīta uz abiem kinoteātra lielākajiem ekrāniem. Pirms tam, 14. un 15. jūlijā, uz kino ekrāna būs vērojami arī abi pusfināli. Biļetes jau pārdošanā.
No 2026. gada 28. jūnija līdz 19. jūlijam Forum Cinemas ar saukli "Jūties kā stadionā!" aicina futbola fanus piedzīvot Pasaules kausa izslēgšanas spēles tiešraidē uz lielā ekrāna. Kopumā tiks rādītas 14 spēles, kas izvēlētas atbilstoši to norises laikam, un programmas noslēgumā - fināls 19. jūlijā.
Piedzīvo pasaules klases futbola aizraujošo gaisotni uz lielā ekrāna Forum Cinemas. Skaties FIFA World Cup 2026™ spēles tiešraidē kopā ar citiem futbola faniem kinoteātra atmosfērā. Pasākumu atbalsta Latvijas Futbola federācija. Tiešraidi nodrošina Go3 un TV6 (ar komentāriem latviešu valodā).
Par pasākumu
- Programma aptver turnīra izslēgšanas spēļu kārtu - no sešpadsmitdaļfināliem līdz pat finālam 19. jūlijā.
- Abi pusfināli (14. un 15. jūlijā) tiks rādīti Forum Cinemas lielākajā zālē - uz lielākā kinoekrāna Baltijas valstīs.
- Fināls (19. jūlijā) lielās intereses dēļ tiks rādīts divās zālēs - uz abiem Forum Cinemas lielākajiem ekrāniem.
- Spēles ar komentāriem latviešu valodā; tiešraides nodrošina Go3 un TV6.
- Pasākumu atbalsta Latvijas Futbola federācija.
Biļešu cenas
- 5 EUR (iepriekšpārdošanā) / 8 EUR (spēles dienā)
- Uz finālspēles tiešraidi: 7 EUR (iepriekšpārdošanā) / 10 EUR (spēles dienā)
Forum Cinemas direktors Dinārs Ozols: "Esam gandarīti par iespēju turpināt šo tradīciju, kas mūsu kinoteātrī tika aizsākta jau pirms 20 gadiem, un kopā ar Latvijas Futbola federāciju, Go3 un TV6 atkal piedāvāt futbola faniem uz kino ekrāniem izbaudīt populārāko sporta notikumu pasaulē. Kino ļauj skatītājiem piedzīvot spēles atmosfēru īpašā veidā, un priecājamies, ka šādas tiešraides pulcē ļoti dažādus apmeklētājus - draugu kompānijas, ģimenes, bērnu un jauniešu komandas un pat profesionālus futbolistus. Tas apliecina, ka futbols vieno un kopīga spēļu skatīšanās joprojām ir īpaša pieredze."
LFF prezidents Vadims Ļašenko: "Futbols ir par emocijām, kopā būšanu un piederības sajūta, un tieši tāpēc esam gandarīti piedalīties iniciatīvā, kas ļauj pasaules lielākā futbola turnīra izšķirošos mačus piedzīvot īpašā atmosfērā. Šīs tiešraides palīdzēs vēl vairāk stiprināt interesi par futbolu Latvijā un iedvesmos jaunus futbola mīļotājus. Pats esmu šo iespēju iepriekš izmantojis, tāpēc aicinu ikvienu doties uz kino un izbaudīt Pasaules kausa aizraujošākos brīžus, svinot futbolu kā pasaulē populārāko spēli."
Kinoteātris "Forum Cinemas" ir pirmais un lielākais daudzzāļu kinoteātris Latvijā, kas aicina ikvienu izmantot iespēju atkal piedzīvot neaizmirstamus kino mirkļus uz lielā ekrāna. Tas lepojas ar plašu piedāvājumu, sākot no jaunākajiem Latvijas kino projektiem, līdz Holivudas lielbudžeta darbiem un alternatīvo saturu. "Forum Cinemas" bieži paplašina savu repertuāru ārpus ierastajiem kino seansiem – ne tikai ar kino klasiku, koncertiem, operām un teātra izrādēm, bet arī ar sporta tiešraidēm, tostarp FIFA Pasaules kausu, pasaules čempionātu hokejā un citiem fanu iecienītiem notikumiem. Biļetes uz spēlēm ir pieejamas "Forum Cinemas" mājaslapā, mobilajās lietotnēs un kinoteātra kasēs.