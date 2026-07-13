Ostapenko atgriežas WTA ranga labāko trīsdesmitniekā
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko jaunākajā Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) vienspēļu rangā pakāpusies par divām vietām un ieņem 29. pozīciju.
Ostapenko sacentās Vimbldonas čempionātā, kurā vienspēļu sacensībās aizcīnījās līdz trešajai kārtai, bet Semeņistaja debitēja sezonas trešajā "Grand Slam" turnīrā ar zaudējumu pamatsacensību pirmajā kārtā.
Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja atguvusi vienu pozīciju un ir 103. vietā, kamēr karjeru noslēgusī Anastasija Sevastova zaudējusi septiņas pozīcijas (293.). Beatrise Zeltiņa veikusi kāpumu par vienu vietu un sasniegusi karjeras rekordu, ieņemot 445. pozīciju, Sabīne Rutlauka ir par 14 vietām augstāk (713.), bet Adelīna Lačinova noslīdējusi par 127 pozīcijām zemāk (775.). Elzai Tomasei padevies 73 vietu kāpums (792.), Kamilla Bartone (801.) un Diāna Marcinkēviča (814.) nav mainījušas savas pozīcijas, Daniela Vismane atguvusi 72 vietas (1046.), Daniela Dārta Feldmane - 73 vietas (1241.), bet Anna Ozerova pakāpusies par 11 vietām (1510.).
Ranga pirmo pozīciju saglabā baltkrieviete Arina Sabaļenka, kurai seko Kazahstānas pārstāve Jeļena Ribakina, bet uz trešo vietu pakāpusies amerikāniete Džesika Pegula.
Trīs pozīciju kāpums padevies ASV tenisistei Korijai Gofai, kura ir ceturtā, piekto vietu saglabā krieviete Mirra Anderejeva, čehiete Karolīna Muhova ir par trīs vietām augstāk un ir sestā, viņai seko tautiete Linda Noskova, kura pēc uzvaras Vimbldonas čempionātā ir par piecām pozīcijām augstāk, poliete Iga Švjonteka noslīdējusi uz astoto vietu, devītā ir amerikāniete Amanda Aņisimova, bet labāko desmitnieku noslēdz ukrainiete Elina Svitoļina.
WTA dubultspēļu rangā Ostapenko zaudējusi septiņas vietas un ierindojas 17. pozīcijā, Semeņistaja ir par divām ailītēm zemāk (173.), Zeltiņa atguvusi piecas vietas (415.), Tomase pakāpusies par 32 pozīcijām (534.), Sevastova ir par 29 vietām zemāk (537.), Bartone zaudējusi septiņas pozīcijas (652.), par piecām vietām pakāpusies Marcinkēviča (773.), bet Feldmane ir par 110 vietām augstāk (951.). Rangā ārpus labāko tūkstoša ir vēl deviņas Latvijas tenisistes. Dubultspēļu rangā līderpozīciju saglabā čehiete Katerina Siņakova.
Roberts Štrombahs jaunākajā Tenisa profesionāļu asociācijas (ATP) rangā atguvis astoņas pozīcijas un ir 444. vietā.
Tikmēr patlaban diskvalificētais Kārlis Ozoliņš atkāpies par 24 pozīcijām un ieņem 647. vietu, Rihards Neimanis zaudējis septiņas vietas (dalīta 1641.), bet Mārtiņš Rocēns atkāpies par divām pozīcijām (dalīta 1770.).
Ranga pirmo vietu saglabā itālis Janiks Siners, kurš uzvarēja Vimbldonas čempionātā, uz otro vietu pakāpies Aleksandrs Zverevs no Vācijas, bet labāko trijnieku noslēdz spānis Karloss Alkarass. Ceturtais ir kanādietis Fēlikss Ožjē-Aliasims, vienas vietas kāpums padevies austrālietim Aleksam de Minoram, kurš ir piektais, amerikānis Bens Šeltons noslīdējis uz sesto vietu, septītais ir serbs Novāks Džokovičs, astoto vietu ieņem krievs Daniils Medvedevs, devītajā pozīcijā ierindojas Flavio Kobolli no Itālijas, bet pirmo desmitnieku noslēdz ASV tenisists Teilors Frics.
Dubultspēļu rangā Štrombahs ir par 35 vietām augstāk un ierindojas 234. pozīcijā, kas ir viņa karjeras rekords. Tikmēr divas vietas augstāk ir Ozoliņš (551.), 12 vietas zaudējis Artūrs Žagars (1245.), par 31 pozīciju zemāk ir Rocēns (dalīta 2403.), Kirils Sokolovs debitējis rangā ar dalītu 2677. vietu, bet Aleksandrs Sotikovs atkāpies par 31 vietu (2741.). Dubultspēļu rangā dalītu pirmo vietu saglabā soms Hari Heliovāra un Henrijs Patens no Lielbritānijas.