Uzziniet savus rezultātus kustību izaicinājumā "Esi aktīvs Madonas simtgadē"!
Foto: Edijs Pālens/LETA
Madonas pilsētas dome.
Fitness

Uzziniet savus rezultātus kustību izaicinājumā "Esi aktīvs Madonas simtgadē"!

Sporta nodaļa

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Apkopoti trešie starprezultāti pasākumam "Esi aktīvs Madonas simtgadē", kur pievienoti arī orientēšanās rezultāti

Uzziniet savus rezultātus kustību izaicinājumā "Es...

Līdz 31.augustam Madonas novada pašvaldība aicina ikvienu - gan novada iedzīvotājus, gan ciemiņus - piedalīties kopīgā kustību izaicinājumā "Esi aktīvs Madonas simtgadē!".

Tā ir iespēja apvienot rūpes par veselību ar dalību Madonas simtgades notikumos - krājot savus kilometrus pastaigās, skrienot, slēpojot, braucot ar velosipēdu un meklējot orientēšanās kontrolpunktus.

Starprezultāti ir apskatāmi šeit.

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