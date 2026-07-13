Madonas pilsētas dome.
Fitness
Šodien 13:52
Uzziniet savus rezultātus kustību izaicinājumā "Esi aktīvs Madonas simtgadē"!
Apkopoti trešie starprezultāti pasākumam "Esi aktīvs Madonas simtgadē", kur pievienoti arī orientēšanās rezultāti
Līdz 31.augustam Madonas novada pašvaldība aicina ikvienu - gan novada iedzīvotājus, gan ciemiņus - piedalīties kopīgā kustību izaicinājumā "Esi aktīvs Madonas simtgadē!".
Tā ir iespēja apvienot rūpes par veselību ar dalību Madonas simtgades notikumos - krājot savus kilometrus pastaigās, skrienot, slēpojot, braucot ar velosipēdu un meklējot orientēšanās kontrolpunktus.