Latvijas U-17 basketbolistes Pasaules kausā pārliecinoši pieveic Kotdivuāru
Latvijas U-17 sieviešu basketbola izlase svētdien Čehijā izcīnīja pirmo uzvaru Pasaules kausa izcīņā, otrajā grupas spēlē ar 69:44 (19:12, 14:12, 20:3, 16:17) pārliecinoši pārspējot Kotdivuāras vienaudzes.
Latvijas izlasē ar 26 punktiem izcēlās Šarlote Skrebele, kura realizēja pusi no 12 tālmetieniem, kā arī astoņus no deviņiem soda metieniem. Pretiniecēm 16 punktus un septiņas atlēkušās bumbas izcīnīja Žana Diomandē, bet 13 punktus guva Fatima Diufa. Latvijas izlase precīzāk izpildīja tālmetienus (10/29 pret Kotdivuāras spēlētāju 1/12).
Latvijas izlase, kura ne reizi spēlē nebija zaudētāju lomā, ar diviem Skrebeles un vienu Enijas Brokānes tālmetienu un diviem Patrīcijas Tikmeres gūtiem punktiem panāca 11:2. Kaut arī 12. minūtē Kotdivuāra pēc Diomandē divpunktu metiena pietuvojās līdz 14:19, tuvāk tikt Āfrikas komandai neizdevās.
28. minūtē pēc Melānijas Lagunovičas tālmetiena rezultāts kļuva 51:25 Latvijas komandas labā, bet pēdējās ceturtdaļas sākumā pēc vēl viena precīza Lagunovičas trīspunktu metiena tika panākts lielākais pārsvars spēlē - 56:27. Sestdien pirmajā mačā latvietes ar 65:76 zaudēja Austrālijas vienaudzēm, bet Kotdivuāras jaunietes ar 24:117 kapitulēja ASV izlasei.
A apakšgrupas noslēgumā Latvijas komandai otrdien, plkst. 15.45, tiksies ar ASV jaunietēm. Trešdien astotdaļfinālā būs jāspēlē ar kādu no B grupas komandām - Ķīnu, Meksiku, Spāniju vai Vāciju.
Komandā ir iekļautas Daugavpils, Jūrmalas, Ogres, Valmieras un Rīgas basketbola skolu audzēknes. Sešas spēlētājas - Šarlote Skrebele, Jelizaveta Naidjonova, Patrīcija Tikmere, Evelīna Sirsniņa, Enija Brokāne un Adele Priedīte - pērn izcīnīja ceturto vietu Eiropas U-16 čempionātā. Sešas basketbolistes Brno debitēja augstākā līmeņa turnīrā.
Ilze Ose-Hlebovicka galvenās treneres statusā komandu augstākā līmeņa turnīrā vada trešo reizi. Pārbaudes spēlēs latvietes tikās ar Čehijas U-17 izlasi (61:62 un 61:54), ar Slovēnijas U-17 komandu (47:65 un 31:64), turnīrā Lapalmā ar Spāniju (55:87), ar Kanādu (54:82) un ar Kotdivuāru (74:51).
Latvijas jaunatnes izlases Pasaules kausa izcīņā startē desmito reizi. Līdz šim labākais rezultāts ir astotā vieta, kas sasniegta 2003. gadā U-21 sieviešu izlašu un 2018. gadā U-17 sieviešu izlašu konkurencē.
Latvijas U-17 izlases sastāvs Pasaules kausā:
Melānija Lagunoviča, Adele Priedīte, Monta Čulkstēna (visas - "RBS Centrs"), Enija Brokāne ("Bertānu VBS"/Liepājas SSS), Jeļizaveta Naidjonova (Daugavpils BJSS), Darina Ivanova ("RSS Rīdzene"), Madara Šakalova, Evelīna Sirsniņa (abas - "Ogres BS"), Patrīcija Tikmere (RBS/"Jugla"), Šarlote Skrebele (RBS/"Centrs"), Marta Arsentjeva ("Jūrmala"), Laura Ķikuste ("Kolibri"/"RSS Rīdzene").