Mieža pārstāvētā "Ulaanbaatar" apstājas "Challenger" turnīra pusfinālā
Latvijas 3x3 basketbolista Naura Mieža pārstāvētā Mongolijas komanda "Ulaanbaatar" svētdien Spānijā noslēdza dalību "Challenger" turnīrā, pusfinālā pārliecinoši piekāpjoties Horvātijas klubam "Cibona".
Ar sesto numuru izsētā "Ulaanbaatar" ar 11:22 zaudēja Horvātijas klubam "Cibona" (10.). Iepriekš ziņots, ka "Ulaanbaatar" D grupas spēlēs ar 8:21 piekāpās "Bonn" (5.) no Vācijas un ar 21:19 pārspēja Polijas komandu "Warsaw" (13.). Ar vienu uzvaru divās cīņās "Ulaanbaatar" D grupā ieņēma otro vietu. Ceturtdaļfinālā ar 17:14 tika pieveikta Spānijas "Fuengirola" (8.).
Jau ziņots, ka ar septīto numuru izsētā Franča Lāča pārstāvētā Ķīnas komanda "DeQing" ceturtdaļfinālā ar 17:19 piekāpās turnīra galvenajai favorītei "Ub" no Serbijas. "DeQing" C grupā ar 21:14 pārspēja Austrijas vienību "Vienna" (4.) un ar 15:21 atzina Kanādas komandas "Toronto" (3.) pārākumu, ierindojoties otrajā vietā. Kaseresas "Challenger" turnīrā komandas cīnās par trim ceļazīmēm uz Debrecenas "Masters" turnīru, kas norisināsies augusta beigās.