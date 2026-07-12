Siners pārspēj Zverevu un atkārtoti kļūst par Vimbldonas čempionu
Pasaules pirmā rakete Janiks Siners svētdien otro gadu pēc kārtas triumfēja Vimbldonas čempionātā, finālā četros setos pārspējot Vācijas tenisistu Aleksanderu Zverevu un izcīnot piekto "Grand Slam" titulu karjerā.
Siners ar 6-7 (7:9), 7-6 (7:2), 6-3, 6-4 pieveica 24 gadus veco Francijas atklātā čempionāta uzvarētāju un pasaules ranga trešo numuru no Vācijas Aleksanderu Zverevu. Pirmajā setā bija tikai viena breikbumba, kuru astotajā geimā neizmantoja Siners. Taibreikā vienīgo reizi savas serves priekšrocības neizmantoja Sinners, zaudējot taibreiku ar 7:9.
Arī otrajā setā tenisisti izmantoja serves priekšrocības, nonākot līdz taibreikam bez nevienas breikbumbas. Tikai šoreiz pārāks ar 7:2 bija Siners. Trešajā setā Siners realizēja vienīgo breikbumbu, astotajā geimā panākot 5-3 un nākamo geimu uzvarot "sausā".
Ceturtajā setā vienīgo geimu, servējot pretiniekam, uzvarēja Siners, kurš septītajā geimā neizmantoja divas breikbumbas pēc kārtas, taču ar trešo panāca 4:3 un desmitajā geimā realizēja pirmo mačbumbu - 6-4.
Tas Sineram bija otrais panākums Vimbldonā. Viņa kontā ir arī divas uzvaras Austrālijas atklātajā čempionātā un viena uzvara ASV atklātajās meistarsacīkstēs, kā arī fināls 2025. gada "Roland Garros" laukumos. Zverevs atklātajā ērā ir vecākais tenisists, kurš 29 gadu un 70 dienu vecumā vismaz vienreiz ir sasniedzis visu četru "Grand Slam" turnīru finālus.