Latvijas basketbolisti pieveic Poliju un tiek pie pirmās uzvaras Eiropas U-20 čempionātā
Latvijas U-20 vīriešu basketbola izlase svētdien Slovēnijā izcīnīja pirmo uzvaru Eiropas čempionātā, B grupas otrajā spēlē ar 77:68 (24:13, 16:19, 23:15, 14:21) pārspējot Polijas vienaudžus.
Uzvarētājiem 22 punktus guva Rolands Šulcs, 14 - Mārtiņš Kilups, bet 11 - Toms Talcis. Savukārt piecas piezīmes nopelnījušais Artūrs Ozols septiņiem punktiem pievienoja deviņas atlēkušās bumbas.
Poļiem 13 punktus un deviņas atlēkušās bumbas sakrāja Ivo Bagancs. Latvieši daudz precīzāk izpildīja divpunktu metienus (21/32 pret poļu 17/43). Vienīgo reizi spēlē Polijas izlase vadībā izvirzījās otrajā minūtē, kad pēc Blažeja Čaplas divpunktu metiena panāca 2:1.
Jau līdz ceturtdaļas beigām latvieši pēc Toma Talča ātrajā uzbrukumā gūtā groza panāca 23:10, tuvāk par sešiem punktiem pirmā puslaika beigās pretiniekus nelaižot. Lielāko pārsvaru latvieši sasniedza pēdējās ceturtdaļas sākumā, kad pēc Talča bumbas trieciena grozā no augšas panāca 69:47. Pēc tam poļi rezultāta starpību samazināja, taču Latvijas izlases uzvara apdraudēta netika.
Otrā grupas spēlē svētdien Serbija ar 79:57 (18:12, 32:9, 13:22, 16:14) pieveica Lietuvu. Latvijas basketbolisti sestdien pirmajā spēlē ar rezultātu 78:104 zaudēja Lietuvas vienaudžiem, bet poļi ar 67:84 piekāpās serbiem.
B grupas turnīra noslēgumā latvieši pirmdien, plkst. 17, tiksies ar Serbiju. Trešdien astotdaļfinālā būs jāspēlē ar kādu no A grupas komandām - Itāliju, Turciju, Vāciju vai Franciju.
Komandā ir iekļauti spēlētāji, kuri basketbola pamatus apguvuši Gulbenē, Liepājā, Limbažos, Mārupē, Talsos, Ventspilī un Rīgā. Trīs spēlētāji - Rolands Šulcs, Jēkabs Niedra un Artūrs Ozols - U-20 čempionātā piedalījās jau pērn, izcīnot ceļazīmi uz A divīziju. Šulcam šis ir piektais Eiropas jaunatnes čempionāts, pieciem spēlētājiem - trešais, četriem - otrais, bet Verneram Dravam un Redam Martinsonam - pirmais.
Ainars Zvirgzdiņš pērn veiksmīgi debitēja U-20 izlases galvenā trenera amatā - komanda Eiropas čempionāta B līgas turnīrā uzvarēja visās septiņās spēlēs un izcīnīja pirmo vietu. Gatavojoties Eiropas čempionātam, latvieši aizvadīja deviņas pārbaudes spēles, kurās izcīnīja sešas uzvaras.
Pirms četriem gadiem Eiropas U-16 čempionātā šā gadugājuma komanda pēc četriem zaudējumiem uzvarēja Serbijas kadetus un ieņēma desmito vietu. 2024. gadā Eiropas U-18 čempionātā astotdaļfinālā dramatiskā galotnē no rokām tika izlaista uzvara pār Slovēniju, noslēguma tabulā ierindojoties 12. vietā.
Latvijas U-20 basketbola izlases sastāvs Eiropas čempionātā:
Verners Drava, Emīls Mucenieks (abi - "Mārupes NSS"/LU), Mārtiņš Kilups (Orela Robertsa Universitāte, NCAA), Reds Martinsons, Helmuts Petrovičs (abi - "Liepāja"), Rolands Šulcs ("Rīgas Zeļļi"), Rūdis Donis ("Latvijas Universitāte"), Kārlis Vāvers, Artūrs Ozols, Jēkabs Niedra, Markuss Graudiņš (visi - RSU/"VEF Rīga"), Toms Talcis ("Valencia", Spānija).