RFS, "United" un "Grobiņa" sasniedz Latvijas kausa ceturtdaļfinālu
RFS, Ogres "United" un "Grobiņa" svētdien papildināja "LVBET" Latvijas kausa ceturtdaļfinālistu pulku. Visdramatiskākā cīņa izvērtās Valmierā, kur "United" pamatlaika izskaņā izrāva pagarinājumu un vēlāk ar 4:2 pārspēja mājiniekus.
RFS savā laukumā ar 2:0 (1:0) pārspēja "Jelgavu". Jau otrajā minūtē viesi palika mazākumā, sarkano kartīti nopelnot Jegoram Novikovam. Vārtus 37. minūtē pēc Gotjē Mankendā piespēles guva Roberts Savaļnieks, bet 59. minūtē izcēlās Darko Lemajičs, reultatīvu piespēli ieskaitot Savaļniekam.
Jāņa Daliņa stadionā Valmierā virslīgas debitante Ogre "United" ar 4:2 (1:1) pieveica "Valmieru". 25. minūtē ogrēnieši izvirzījās vadībā, pēc Markusa Ivulāna piespēles vārtus gūstot Vadimam Maščenko - 1:0. 31. minūtē 11 metru sitienu nerealizēja Frajs Kairmani. Tomēr ar atkārtotu sitienu viņš panāca 1:1. 84. minūtē pēc Kairmani piespēles mājiniekus vadībā izvirzīja Vladimirs Stepanovs - 2:1.
Tomēr mača kompensācijas laika ceturtajā minūtē bumba Ernesta Kalniņa skartā bumba nonāca Valmieras kluba vārtos, ļaujot viesiem panākt pagarinājumu. Tajā 103. minūtē pēc Kristera Čudara piespēles vārtus guva Markuss Kalniņš, bet 107. minūtē pēc Artema Marčuka piespēles rezultāta starpību dubultoja Leifs Fernandess - 4:2 ogrēniešu labā.
Vēl vienā mačā "Grobiņa" viesos ar 1:0 pārspēja "Mārupes SC", vienīgos vārtus spēles 85. minūtē pēc Luisa Ilariu piespēles gūstot Milanam Korrinam.
Jau ziņots, ka piektdien "Metta" savā laukumā ar 3:1 pārspēja "Spēks VSS" komandu, bet "Riga" futbolisti viesos ar 3:2 pieveica "Leevon"/PPK. Sestdien "Daugavpils" viesos ar pēc spēka otrās līgas komandu "Riga Mariners" pamatlaikā spēlēja neizšķirti 3:3, pēcspēles sitienos uzvarot ar 6:5. "Auda" mājās ar 1:0 pārspēja "Liepāju", bet "Super Nova" viesos ar 2:1 - vietējo "Tukums 2000" komandu.
Ceturtdaļfināla spēles notiks 15. un 16. augustā, pusfināli - 2. un 3. septembrī, bet fināls ir paredzēts oktobra beigās. Latvijas kausa izcīņā kopš 1936. gada pie prestižās trofejas ir tikušas 39 dažādas klubu komandas, bet kopš valsts neatkarības atgūšanas kausu virs galvas ir cēlušas 13 vienības. Pašreizējā trofejas glabātāja ir "Auda" komanda, kas finālā ar 2:1 pieveica "Riga" vienību.