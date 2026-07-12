Pasaules kausa ceturtdaļfinālā izceļas skandāls: vai bumba pirms Anglijas vārtiem trāpīja kameru kabelim? VIDEO
Anglijas futbola izlases uzvara pār Norvēģiju Pasaules kausa ceturtdaļfinālā izraisījusi skaļas diskusijas par vienu no spēles izšķirošajām epizodēm.
Norvēģijas futbolisti un treneri uzskata, ka pirms Džūda Belingema izlīdzinošajiem vārtiem bumba varētu būt skārusi virs laukuma nostiepto televīzijas kameru kabeli, savukārt Starptautiskā Futbola federācija (FIFA) norāda, ka tehnoloģijas šādu pieskārienu nav fiksējušas.
Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT— FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026
Strīdīgā epizode notika pirmā puslaika kompensācijas laikā. Pēc Norvēģijas vārtsarga Ērjana Nilanda tālā sitiena bumba nonāca pie Anglijas futbolista Eliota Andersona, kurš uzsāka uzbrukumu un piespēlēja Entonijam Gordonam. Viņš savukārt izdarīja piespēli Džūdam Belingemam, kurš panāca izlīdzinājumu 1:1. Vēlāk pagarinājumā Belingems guva arī uzvaras vārtus, nodrošinot Anglijai uzvaru ar 2:1 un vietu Pasaules kausa pusfinālā.
Pēc spēles sociālajos tīklos un televīzijas atkārtojumos izskanēja pieņēmumi, ka bumba pirms nonākšanas pie Anglijas futbolistiem varētu būt skārusi virs laukuma nostiepto televīzijas kameras kabeli, tādējādi mainot tās lidojuma trajektoriju.
Tomēr FIFA jau spēles laikā platformā "X" paziņoja, ka tās rīcībā esošie dati šādu versiju neapstiprina. "Dati neliecina, ka bumba pirms vārtu guvuma būtu skārusi kameru kabeli." FIFA norādīja, ka bumbā iestrādātais sensors, kas tiek izmantots arī iespējamu spēles ar roku epizožu izvērtēšanai, nav reģistrējis nekādu kontaktu ar kabeli.
Norvēģijas galvenais treneris Stāle Solbakens pēc spēles atzina, ka pats pieskārienu nav redzējis, taču uzsvēra, ka viņa komanda bija pārliecināta, ka tas noticis. "Tiesnesis teica, ka neko nav redzējis un nav saņēmis nekādu informāciju. Ja FIFA saka, ka kontakta nebija, viņš neko nevar darīt."
Arī Anglijas izlases galvenajam trenerim Tomasam Tuhelam pēc spēles tika lūgts komentēt strīdīgo epizodi. "Bumbā ir čips, kas pasaka, ja tā pieskaras pat matam," sacīja Tuhels, atsaucoties uz FIFA izmantoto tehnoloģiju.
Savukārt Vācijas televīzijas "MagentaTV" futbola eksperts Patriks Itrišs skaidroja, ka saskaņā ar futbola noteikumiem, ja bumba atsitas pret objektu, kas nav spēles sastāvdaļa, piemēram, kameru kabeli, spēle būtu jāpārtrauc un jāatsāk ar strīdus bumbu. Taču tas attiecas tikai uz gadījumiem, kad kontakts ir ietekmējis spēles gaitu. Pēc viņa domām, šajā situācijā nebija iespējams konstatēt šādu ietekmi, tādēļ laukuma tiesneša lēmums ieskaitīt vārtus bija spēkā un nav uzskatāms par kļūdu.