Ostapenko pāriniekam Arevalo zaudējums Vimbldonas tenisa čempionāta vīriešu dubultspēļu finālā.
Citi sporta veidi
Šodien 20:51
Ostapenko pārinieks Arevalo piedzīvo zaudējumu Vimbldonas tenisa čempionāta vīriešu dubultspēļu finālā
Dažas dienas pēc triumfa kopā ar Aļonu Ostapenko Vimbldonas jauktajā dubultspēlē Marselo Arevalo neizdevās izcīnīt vēl vienu titulu – salvadorietis vīriešu dubultspēļu finālā piedzīvoja zaudējumu.
Ar sesto numuru sacensībās izsētie Arevalo un horvāts Mate Pavičs finālā ar 6-7 (4:7), 6-7 (3:7) piekāpās turnīra galvenajiem favorītiem somam Harri Heliovāram un britu tenisistam Henrijam Patenam. Heliovāram un Patenam šī bija otrā kopīgā uzvara Vimbldonā pēc panākumu pirms diviem gadiem.
Jau ziņots, ka ceturtdien Ostapenko un Arevalo kļuva par Vimbldonas čempioniem jauktajā dubultspēlē. Sieviešu dubultspēļu finālā ar desmito numuru izsētais pāris Mladenoviča/Guo ar 6-3, 7-5 pārspēja citu internacionālo duetu Gabriela Dabrovski (Kanāda)/Luiza Stefani (Brazīlija), kuras turnīrā bija izsētas ar otro numuru. Vimbldonas čempionāts ir sezonas trešais "Grand Slam" turnīrs, kurā tiek spēlēts zāles seguma kortos.