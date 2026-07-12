Latvijas šāvēji izcīna godalgotas vietas Eiropas kausa posmā Tallinā
Latvijas šāvēji veiksmīgi startējuši Eiropas "Lapua" kausa posmā Tallinā, izcīnot sudraba medaļu jaukto pāru sacensībās un bronzu vīriešu komandu konkurencē ātršaušanā ar mazkalibra pistoli.
Jaukto pāru sacensībās, kurās komandu veido viens vīrietis un viena sieviete, Latvijas otrā komanda – Ernests Erbs un Anita Krieķe – ar 766 punktiem izcīnīja 2. vietu, piekāpjoties tikai Igaunijas otrajai komandai (778 punkti). Latvijas pirmā komanda – Emīls Vasermanis un Alise Dvarišķe – ar 756 punktiem ieņēma 5. vietu, bet Daniels Vilciņš un Rūta Leila Spriņģe ar 746 punktiem ierindojās 7. vietā
Ātršaušanā ar mazkalibra pistoli (šauj pa mērķi ar melno apli – 150, 20 un 10 sekundēs) labāko rezultātu no Latvijas sportistiem sasniedza Ernests Erbs, kurš ar 564 punktiem ieņēma 5. vietu. Tikpat punktus guva Emīls Vasermanis, ierindojoties 6. vietā, taču Ernestam bija labākas 10 sekunžu sērijas. Anita Krieķe ar 560 punktiem izcīnīja 8. vietu, Rūta Leila Spriņģe ar 558 punktiem bija 9., Daniels Vilciņš ar 545 punktiem ieņēma 19. vietu, bet Alise Dvariške ar 538 punktiem ierindojās 20. vietā.
Komandu vērtējumā Latvijas vīriešu izlase (Ernests Erbs, Emīls Vasermanis un Daniels Vilciņš) ar 1673 punktiem izcīnīja bronzas medaļas, piekāpjoties tikai Francijas un Igaunijas komandām. Latvijas sieviešu komanda (Anita Krieķe, Rūta Leila Spriņģe un Alise Dvarišķe) ar 1656 punktiem ieņēma 4. vietu.
Oktobrī Šveicē, Tūnā norisināsies Eiropas Lapua kausa fināls, uz kuru ceļazīmes izcīna katra posma pirmo četru vietu ieguvēji individuālajā vērtējumā, jaukto pāru sacensības uzvarētāji, kā arī iepriekšējā gada fināla pirmo četru vietu ieguvēji un jaukto pāru uzvarētāji. No Latvijas uz Eiropas Lapua kausa 2026.gada finālu kvalificējušies Emīls Vasermanis, Lauris Strautmanis, Ernests Erbs un Anita Krieķe.