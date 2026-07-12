Itālijas jaunās volejbolistes Rīgā izcīna Eiropas U-18 čempionu titulu
Rīgā aizvadītajā Eiropas U-18 sieviešu volejbola čempionātā triumfējušas Itālijas volejbolistes, kas finālā ar 3-0 (25:20, 25:16, 25:15) pārspēja Turciju. Bronzas godalgas ieguva Ungārija.
Čempionēm 19 punktus guva Anita Tesariola, bet Turcijas vienībā 14 punktus - Ajlina Ujsaldžana. Cīņā par trešo vietu Ungārija ar 3-1 (25:23, 25:27, 25:20, 25:18) pārspēja Franciju, kurai piecos setos piekāpās grupā. Uzvarētājām rezultatīvākā ar 22 punktiem bija Grēta Pampuha, bet Francijas izlasē 15 punktus guva Marī Hevena.
Sestdien pusfinālā Turcija ar 3-1 (25:22, 25:6, 27:29, 25:19) pārspēja Ungāriju. Turcijas izlasē 23 punktus guva Ujsaldžana, bet Ungārijai 15 punktus guva Estere Žomboka. Otrā pusfinālā Itālija ar 3-0 (25:21, 25:22, 25:8) pārspēja Franciju. Uzvarētājām 14 punktus guva Tesariola, bet Francijas izlasē 11 punktus guva Elena Sančesa.
Latvijas volejbolistes grupā uzvarēja vienā no septiņām spēlēm un izslēgšanas turnīrā neiekļuva. Latvijas izlase ieņēma 14. vietu 16 komandu turnīrā. Eiropas čempionāta finālturnīrā Latvijā un Lietuvā sacentās 16 izlases, kas sadalītas divās grupās. Pēc apļa izspēles divas labākās katras grupas komandas iekļuva pusfinālā.