Marks Markess triumfē Vācijā un atkārto leģendāru "MotoGP" rekordu
Spānijas motosportists Marks Markess svētdien triumfēja motošosejas pasaules čempionāta Vācijas "Grand Prix" izcīņā, izcīnot trešo uzvaru šosezon un atkārtojot itāļu leģendas Džakomo Agostīni rekordu – desmit uzvaras "MotoGP" klasē vienā trasē.
Septiņkārtējais pasaules čempions ("Ducati") startēja no pirmās pozīcijas un pārliecinoši uzvarēja "Sachsenring" trasē, par 1,996 sekundēm apsteidzot "Aprilia" satelītkomandas "Trackhouse" braucēju Ai Oguru, bet japāņu braucēja komandas biedrs spānis Rauls Fernandess ieņēma trešo vietu uz goda pjedestāla. Markess uzvarēja arī sestdienas sprinta sacīkstēs.
"Esmu ļoti, ļoti laimīgs. Ziniet, tā bija īpaša nedēļas nogale," sacīja 33 gadus vecais braucējs. "Es biju ļoti koncentrēts, jo, ja vēlos, lai man būtu kaut neliela iespēja uzvarēt čempionātā, man šeit bija jābrauc sekmīgi," saka motobraucējs. "Tieši tā mēs darījām šajās sacīkstēs," saka Markess. "Un jā, esmu ļoti priecīgs par desmit uzvarām "MotoGP klasē" "Sachsenring" trasē."
Viņš pirms vasaras pārtraukuma ir pietuvojies līderiem cīņā par čempiona titulu un ir palielinājis izredzes nosargāt čempiona titulu. Pirmajos apļos Markess cīnījās ar savu brāli Aleksu Markesu ("Ducati-Gresini"), kurš startēja no otrās vietas, līdz A. Markesa motocikls izslīdēja no trases, braucējam pēc astoņiem veiktiem apļiem piedzīvojot kritienu un izstājoties.
Kopvērtējumā pēc 11 posmiem līderpozīcijās ar 208 punktiem ir spānis Horhe Martins ("Aprilia"), otrais ar 194 punktiem ir Ogura, trešais ar 190 punktiem - M. Markess, ceturtais ar 186 punktiem - itālis Marko Bedzeki ("Aprilia"), bet piektais ar 184 punktiem - vēl viens itālijas motobraucējs Fabio di Džannantonio ("Pertamina Enduro VR46"). Šosezon "MotoGP" notiks 22 posmi, meistarsacīkstēm noslēdzoties novembrī. Iepriekšējā sezonā savu septīto "MotoGP" titulu izcīnīja Marks Markess.