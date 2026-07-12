"Kandava"/"Turība" komandas 3x3 basketbolistiem Carnikavā uzvara un ceļazīme uz "Masters" turnīru.
Basketbols
Šodien 18:55
"Kandava"/"Turība" triumfē Carnikavā un izcīna ceļazīmi uz "Masters" turnīru
Latvijas 3x3 basketbola komanda "Kandava"/"Turība" svētdien triumfēja Carnikavā notikušajā "Quest" turnīrā, finālā pārliecinoši pārspējot Igaunijas izlasi un nodrošinot ceļazīmi uz Bahreinā gaidāmo "Masters" turnīru.
"Kandava"/"Turība", kuras sastāvā bija Eduards Avotiņš, Reinis Avotiņš, Edgars Krūmiņš un Kārlis Šilke-Žunda, finālā ar 20:12 pārspēja Igaunijas izlsai. Turnīra uzvarētāji ieguva ceļazīmi uz "Masters" turnīru Bahreinas galvaspilsētā Manāmā, kas notiks novembra otrajā pusē.