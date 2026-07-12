"Kandava"/"Turība" triumfē Carnikavā un izcīna ceļazīmi uz "Masters" turnīru
Foto: Kandava/Turība
"Kandava"/"Turība" komandas 3x3 basketbolistiem Carnikavā uzvara un ceļazīme uz "Masters" turnīru.
Basketbols

"Kandava"/"Turība" triumfē Carnikavā un izcīna ceļazīmi uz "Masters" turnīru

Sporta nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Latvijas 3x3 basketbola komanda "Kandava"/"Turība" svētdien triumfēja Carnikavā notikušajā "Quest" turnīrā, finālā pārliecinoši pārspējot Igaunijas izlasi un nodrošinot ceļazīmi uz Bahreinā gaidāmo "Masters" turnīru.

"Kandava"/"Turība" triumfē Carnikavā un izcīna ceļ...

"Kandava"/"Turība", kuras sastāvā bija Eduards Avotiņš, Reinis Avotiņš, Edgars Krūmiņš un Kārlis Šilke-Žunda, finālā ar 20:12 pārspēja Igaunijas izlsai. Turnīra uzvarētāji ieguva ceļazīmi uz "Masters" turnīru Bahreinas galvaspilsētā Manāmā, kas notiks novembra otrajā pusē.

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