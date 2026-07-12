Pēc sešām sacensību dienām sieviešu vienspēļu finālā Marija Semeņistaja ar 6-3, 6-3 pārspēja Kamillu Černousovu.
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Šodien 18:15
Latvijas tenisa čempionātā triumfē Valeinis un Semeņistaja
Par 95. Latvijas čempionāta uzvarētājiem tenisā vienspēļu turnīrā kļuvuši Ēriks Valeinis un Marija Semeņistaja.
Pēc sešām sacensību dienām sieviešu vienspēļu finālā Semeņistaja ar 6-3, 6-3 pārspēja Kamillu Černousovu. Vīriešu finālā Valeiņa un Daņilas Folkheima spēle vairākkārt tika pārtraukta lietus dēļ. Valeinis izcīnīja uzvaru ar 7-6 (7:2), 7-5.
Par absolūto čempionu kļuva Valeinis, jo vīriešu dubultspēlē viņš uzvarēja kopā ar Rūdolfu Medni, bet jauktajā dubultspēlē - ar Vladislavu Leščinsku. Sieviešu dubultspēlē uzvarēja Odeta Panasa/Leščinska. 95. Latvijas čempionāts tenisā no 5. līdz 11. jūlijam notika Nacionālajā tenisa centrā "Lielupe".