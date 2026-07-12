Latvijas U-20 basketbolistes Eiropas junioru čempionātā ieņem 11. vietu
Latvijas U-20 sieviešu basketbola izlase svētdien Alītā Eiropas junioru čempionāta spēlē par 11. vietu ar 85:80 (23:22, 18:16, 24:17, 20:25) pārspēja Islandes vienaudzes, noslēdzot turnīru 11. pozīcijā.
Estere Petrus ar 26 punktiem un sešām bumbām zem groziem bija rezultatīvākā Latvijas izlases rindās, Madara Šmite pievienoja 13 punktus un piecas pārtvertas bumbas, bet Anna Liepiņa noslēdza maču ar desmit punktiem. Islandes vienības labā 22 punktus guva Hulda Agnarsdotira.
Latvijas izlase B grupā ar 70:63 pārspēja Zviedrijas izlasi, ar 70:60 - Vācijas valstsvienību un ar 78:64 - Ungārijas vienaudzes, izcīnot pirmo vietu grupā. Spēlē par vietu ceturtdaļfinālā latvietes ar 84:97 zaudēja Horvātijai, pirmajā cīņā par 9.-16. vietu ar 75:61 pieveica Itālijas vienaudzes, bet pusfinālā par devīto pozīciju ar 60:79 zaudēja ungārietēm.
Islandietes grupā uzvarēja Serbiju (78:74), zaudēja Polijai (67:86) un uzvarēja Itāliju (86:79). Astotdaļfinālā viņas ar 62:84 zaudēja Turcijai, vēlāk ar 86:61 uzvarēja Zviedriju, bet iepriekšējā spēlē ar 74:85 piekāpās Vācijai.
Gatavojoties Eiropas meistarsacīkstēm, latvietes divreiz zaudēja Polijas U-20 komandai (60:64 un 74:76), bet pēc tam mājās tikās ar lietuvietēm, tiekot pie vienas uzvaras (74:77 un 76:74), un divreiz uzvarēja Ukrainas vienaudzes (64:54 un 82:77). Noslēdzošajās pārbaudes spēlēs Latvija ar 57:80 un 51:66 piekāpās Spānijai. Eiropas U-20 čempionāts beigsies svētdien. Trīs pēdējo vietu ieguvējas zaudēs vietu A divīzijā.
Latvijas U-20 sieviešu basketbola izlases sastāvs:
Līva Hermane, Marta Ploriņa, Zane Straudovska (visas - "TTT Juniores"), Mila Luzgina, Madara Šmite, Krista Lukašēvica (visas - "TTT Rīga"), Ksenija Petrova ("Daugavpils"/"Daugavpils Universitāte"), Annija Brence (RSU), Estere Petrus ("Sanjoanense", Portugāle), Kitija Muzikante ("Liepāja"/LSSS), Evelīna Otto (Jūtas Universitāte, NCAA), Anna Liepiņa (Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva).