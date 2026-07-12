Jirgens Klops piekritis vadīt Vācijas futbola izlasi
Vācu futbola treneris Jirgens Klops ir piekritis pārņemt Vācijas valstsvienības galvenā trenera amatu, un darījums ir tuvu noslēgumam, sestdien paziņoja Vācijas Futbola federācija (DFB).
Klops tikies ar DFB pārstāvjiem, un pārrunas noslēgušās veiksmīgi. Tomēr trenerim vēl nepieciešama atļauja no uzņēmuma "Red Bull", kurā viņš kopš 2024. gada ieņem futbola operāciju vadītāja amatu.
Vācijas izlase meklē jaunu galveno treneri pēc tam, kad pēc neveiksmīgā starta Pasaules kausa finālturnīra izslēgšanas spēlēs no amata atkāpās Juliāns Nāgelsmans, kurš valstsvienību vadīja kopš 2023. gada.
Klops ir viens no veiksmīgākajiem Vācijas treneriem. Ar Dortmundes "Borussia" viņš divreiz uzvarēja Vācijas bundeslīgā, izcīnīja Vācijas kausu un sasniedza UEFA Čempionu līgas finālu.
Savukārt ar Anglijas klubu "Liverpool" Klops triumfēja Anglijas premjerlīgā, Anglijas kausā un UEFA Čempionu līgā.
Treneris trīs reizes atzīts par Vācijas gada labāko treneri.