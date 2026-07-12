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VIDEO: Makgregora ilgi gaidītā atgriešanās UFC pārvēršas murgā - cīņa beidzas dažu sekunžu laikā
Īru MMA zvaigznes Konors Makgregors atgriešanās UFC oktagonā beigusies ar vilšanos — ilgi gaidītā cīņa pret Maksu Holoveju tika pārtraukta jau pirmajā raundā ceļgala traumas dēļ.
Makgregors pēc piecu gadu pauzes atkal kāpa būrī, taču duelis ilga vien nedaudz vairāk par minūti. Īrs neveiksmīgi piezemējās pēc sitiena mēģinājuma un drīz vien kļuva skaidrs, ka turpināt cīņu viņš nevar.
Sākotnēji tiek pieļauts, ka sportistam varētu būt nopietns ceļgala savainojums, iespējams, krustenisko saišu trauma. Makgregoram šis ir vēl viens smags trieciens karjerā — iepriekš viņš jau piedzīvojis nopietnas kājas traumas.
Fani bija gaidījuši Makgregora atgriešanos gadiem, taču viena no skaļākajām UFC atgriešanām beidzās gandrīz tikpat ātri, cik sākās.