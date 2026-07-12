Futbols
Šodien 08:18
Argentīna mazākumā palikušo Šveici salauž tikai papildlaikā
Argentīnas futbola izlase sestdien pēc saspringtas cīņas papildlaikā ar 3:1 pārspēja Šveici un sasniedza 2026. gada Pasaules kausa pusfinālu. Izšķirošie vārti tika gūti vien papildlaika otrajā pusē.
Argentīnieši vadībā izvirzījās jau desmitajā minūtē, kad pēc Lionela Mesi izpildītā stūra sitiena ar galvu precīzs bija Aleksis Makalisters. Šveice izlīdzinājumu panāca 67. minūtē, kad izcēlās Dans Ndojē.
Neilgi pēc tam šveicieši palika mazākumā, jo otro dzelteno kartīti saņēma Brēls Embolo.
Lai gan pirmajā papildlaika pusē rezultāts nemainījās, 112. minūtē Huljans Alvaress ar precīzu sitienu no distances atguva Argentīnai vadību. Savukārt kompensācijas laikā pēc ātra pretuzbrukuma uzvaru ar trešajiem vārtiem nostiprināja Lautaro Martiness.