Futbols
Šodien 08:09
Belingems kļūst par Anglijas varoni un papildlaikā aizved izlasi līdz Pasaules kausa pusfinālam
Anglijas futbola izlase sestdien dramatiskā ceturtdaļfināla cīņā ar 2:1 papildlaikā pārspēja Norvēģiju un nodrošināja vietu 2026. gada Pasaules kausa pusfinālā. Par mača galveno varoni kļuva Džūds Belingems, kurš guva abus angļu vārtus.
Norvēģija vadībā izvirzījās 36. minūtē, kad precīzs bija Andrēass Šelderūps. Angļi izglābās vien kompensācijas laikā, kad pēc Ārona Gordona piespēles Belingems panāca izlīdzinājumu.
Otrajā puslaikā Norvēģija vēlreiz raidīja bumbu vārtos, taču precīzais sitiens netika ieskaitīts Ērlinga Holanna pārkāpuma dēļ. Vēl vienā epizodē norvēģi trāpīja pa vārtu pārliktni.
Papildlaika trešajā minūtē Belingems pirmais tika pie vārtsarga atsistās bumbas un guva savus otros vārtus spēlē, nodrošinot Anglijai uzvaru ar 2:1.