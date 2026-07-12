Stenlija kausa pazemošana, SOK vājprāts un futbola skandāli – aizejošā nedēļa sportā
Foto: Getty Images via AFP
Karolīnas "Hurricanes" kapteinis Džordans Stāls ar tikko izcīnīto Stenlija kausu - viņa kluba īpašnieka rīcība tolaik vēl nebija redzama.
Sporta zvaigznes

Stenlija kausa pazemošana, SOK vājprāts un futbola skandāli - aizejošā nedēļa sportā

Sporta nodaļa

Jauns.lv

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Aizejošā nedēļa pasaules sportā pagāja futbola zīmē. ASV, Kanādā un Meksikā notiekošais Pasaules kauss iegājis savā izšķirošajā fāzē un jau nākamsvētdien mēs uzzināsim čempionus. Netrūka gan arī citu skaļu notikumu – ja visam nesanāca izsekot līdzi, portāls Jauns.lv atgādinās par būtiskāko.

Stenlija kausa pazemošana, SOK vājprāts un futbola...

Priecīgas vēstis pienākušas no mūsu sporta zvaigznēm Līnas Mūzes-Sirmās un Artūra Žagara.

Futbola laukumos un ārpus tiem ASV, Kanādā un Meksikā drāmas netrūka – Krištianu Ronaldu karjeru noslēgs bez triumfa pasaules kausā, Neimars liek punktu gaitām Brazīlijas izlasē, ASV prezidents Donalds Tramps ietekmē tiesnešu lēmumus, dažas dienas pēc izstāšanās no Pasaules kausa iet bojā futbolists un izskan viedoklis, ka tiek darīts daudz, lai pašreizējie čempioni Argentīna turpinātu uzvarēt – to visu un daudz ko citu mēs piedzīvojām.

Latvijā gan visskaļākā rezonanse šoreiz par Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) lēmumu, ka jau Losandželosas spēlēs atgriezties varēs atgriezties agresorvalstu sportisti. Kā jau ierasts, Latvijas Olimpiskā komiteja bija viena no skaļākajiem šāda lēmuma kritiķiem – vai no tā būs kādi augļi – to rādīs laiks. Diemžēl Starptautiskā Volejbola federācija drīz pēc tam sekoja SOK piemērām.

Aļona Ostapenko izcīnījusi vēl vienu “Grand Slam” titulu – šoreiz Vimbldonā jauktajās dubultspēlēs pārī ar salvadorieti Marseloa Arevalo, vīriešu basketbola izlase savā laukumā sagrāva Austriju, saglabājot izredzes cīņai par vietu 2027. gada Pasaules kausā, Latvijas futbola klubi ar mainīgām sekmēm iesākuši Eirokausus, bet “Rīgas Zeļļi” noskaidrojuši ar kādiem grandiem būs jācīnās ULEB Eirokausā.

Hokeja pasauli saviļņoja Stenlija kausa ieguvēju Karolīnas “Hurricanes” īpašnieku rīcība ar prestižāko hokeja trofeju pasaulē. Savukārt Igaunijas basketbola talants Kers Krīsa spožas basketbola karjeras vietā nonācis Federālā Izmeklēšanas biroja redzeslokā un varētu nonākt aiz restēm uz daudziem gadiem.

Tas viss un daudz kas cits:

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