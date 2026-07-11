Latvijas U-17 basketbolistes cienījami nospēlē pret spēcīgo Austrāliju Pasaules kausa pirmajā mačā
Latvijas U-17 sieviešu basketbola izlase svētdien Brno Pasaules kausa pirmajā mačā ar rezultātu 65:76 (17:19, 18:21, 13:19, 17:17) zaudēja vienaudzēm no Austrālijas.
Latvijas izlasē rezultatīvākā ar 18 punktiem bija Šarlote Skrebele, 14 punktus guva Evelīna Sirsniņa, 12 punkti bija Jelizavetai Naidjonovai, bet astoņas atlēkušās bumbas izcīnīja Madara Šakalova.
Austrālijas izlasē pa 14 punktiem guva Sofija Ričardsone un Medisona Raiena, 13 punkti un septiņas pārtvertas bumbas bija Olīvijai Olehnovičai, bet deviņus punktus guva, deviņas atlēkušās bumbas izcīnīja un četras rezultatīvas piespēles atdeva Matilda Trouta.
Spēles pirmajā puslaikā latvietes izpildīja tālmetienus ar ļoti augstu precizitāti (8/13), taču krietni zemāks procents bija metienos no tuvākas distances, tādējādi Latvijas izlase pārtraukumā devās ar piecu punktu deficītu (35:40). Otrajā puslaikā austrālietes turpināja dominēt zem groza, liedzot Latvijai iesaistīties cīņā par uzvaru.
A apakšgrupas turnīra turpinājumā svētdien latvietēm plkst. 20.45 būs spēle ar Kotdivuāras komandu, bet otrdien plkst. 15.45 - ar ASV juniorēm. Trešdien astotdaļfinālā būs jāspēlē ar kādu no B grupas komandām - Ķīnu, Meksiku, Spāniju vai Vāciju.
Komandā iekļautas Daugavpils, Jūrmalas, Ogres, Valmieras un Rīgas basketbola skolu audzēknes. Sešas spēlētājas - Šarlote Skrebele, Jelizaveta Naidjonova, Patrīcija Tikmere, Evelīna Sirsniņa, Enija Brokāne un Adele Priedīte - pērn izcīnīja ceturto vietu Eiropas U-16 čempionātā. Sešas basketbolistes Brno debitēs augstākā līmeņa turnīrā.
Ilze Ose-Hlebovicka galvenās treneres statusā komandu augstākā līmeņa turnīrā vada trešo reizi. Pārbaudes spēlēs latvietes tikās ar Čehijas U-17 izlasi (61:62 un 61:54), ar Slovēnijas U-17 komandu (47:65 un 31:64), turnīrā Lapalmā ar Spāniju (55:87), ar Kanādu (54:82) un ar Kotdivuāru (74:51).
Latvijas jaunatnes izlases Pasaules kausa izcīņā startēs desmito reizi. Līdz šim labākais rezultāts ir astotā vieta, kas sasniegta 2003. gadā U-21 sieviešu izlašu un 2018. gadā U-17 sieviešu izlašu konkurencē.
Latvijas U-17 sieviešu basketbola izlases sastāvs Pasaules kausā:
Melānija Lagunoviča, Adele Priedīte, Monta Čulkstēna (visas - "RBS Centrs"), Enija Brokāne ("Bertānu VBS"/Liepājas SSS), Jeļizaveta Naidjonova (Daugavpils BJSS), Darina Ivanova ("RSS Rīdzene"), Madara Šakalova, Evelīna Sirsniņa (abas - "Ogres BS"), Patrīcija Tikmere (RBS/"Jugla"), Šarlote Skrebele (RBS/"Centrs"), Marta Arsentjeva ("Jūrmala"), Laura Ķikuste ("Kolibri"/"RSS Rīdzene").