Oskars Grava
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Vakar 23:58
Oskars Grava uzlabo personīgo rekordu 200 metru sprintā sacensībās Beļģijā
Latvijas vieglatlēts Oskars Grava sestdien sacensībās Beļģijā uzlaboja savu personīgo rekordu 200 metru sprintā. Pasaules Vieglatlētikas savienības ("World Athletics") Bronzas līmeņa sacensībās Grava ar 1,2 metru sekundē pavēju finišēja 20,52 sekundēs, šogad sasniegto personīgo rekordu labojot par 0,11 sekundēm.
No 1996. gadā Sergeja Inšakova sasniegtā Latvijas rekorda Grava šobrīd atpaliek par 0,11 sekundēm, bet no šī gada Eiropas čempionāta normatīva - septiņas sekundes simtdaļas.
Ar rezultātu 20,52 sekundes Grava sacensībās Beļģijā izcīnīja trešo vietu, piekāpjoties vien īram Bendžaminam Ričardsonam un Botsvānas sprinterim Kevinam Lobatlamangam, kuri finišēja attiecīgi 20,32 un 20,46 sekundēs.
100 metru sprintā Grava ar rezultātu 10,36 sekundes bija 15. vietā.
Tikmēr sacensībās Lielbritānijā Roberts Glāzers laboja personīgo rekordu 1500 metru distancē, finišējot trīs minūtēs un 45,87 sekundēs jeb 2,26 sekundes ātrāk par savu iepriekšējo rekordu. Šajā distancē notika sacensības vairākās grupās, un latvietis savā grupā finišēja trešais.