Amanda Kirilova un Marta Roga atnes vēsturisku panākumu Latvijas šautriņu metējiem
Vēsturisku panākumu guvušas Latvijas šautriņu metējas Amanda Kirilova un Marta Roga Īrijā notiekošajā Pasaules Darts federācijas (WDF) Eiropas Jauniešu kausā, informē Latvijas Darts Organizācijas (LDO) pārstāvis Ivars Bācis.
Amanda Kirilova un Marta Roga izcīnījušas sudraba godalgas, finālā līdzīgā cīņā zaudējot vācietēm, nodrošinot Latvijas vēsturē pirmo medaļu Eiropas Jauniešu kausā šautriņu mešanā pāru sacensībās. Savukārt Roga individuālajās sacensībās ar izcīnīto bronzu nodrošināja Latvijai otro medaļu šajā kausā un trešo vēsturē, jo pirms diviem gadiem pati izcīnīja bronzu.
Trešdien Īrijā sākās Eiropas Jauniešu kauss šautriņu mešanā, kas ir vienas no pašām svarīgākajām sacensībām šajā vecuma grupā. Iepriekš informējām, ka Eiropas kauss Latvijai iesākās lieliski, jo abas labākās šautriņu metējas pāru sacensībās iekļuva finālā, kur sestdien bija jāsacenšas ar vācietēm.
Atgādinām, ka vispirms grupu turnīrā Roga ar Kirilovu aizvadītās piecās spēlēs izcīnīja četras uzvaras un piedzīvoja vienu zaudējumu. Tad izslēgšanas kārtās, sākot ar astotdaļfinālu vispirms latvietes ar 4:2 tika galā ar nīderlandietēm, ceturtdaļfinālā ļoti spraigā duelī ar velsietēm izdevās uzvarēt ar 4:3. Pusfinālā pret Turciju, kuras sastāvā spēlē pagājušā gada pasaules jauniešu čempione Gemi Zehra, Marta ar Amandu nospēlēja lieliski un guva panākumu ar 4:2 un nodrošinot vēsturisko finālu, kur bija jātiekas ar vācietēm Kentzidou un Kummelu, kuras otrajā pusfinālā ar 4:3 pieveica mūsu meiteņu pāridarītājas grupā - Pulingu un Greju no Anglijas.
Fināls sanāca spraigs, it īpaši sākums. Mūsējās no 1:2 paņēma divus legus pēc kārtas un izvirzījās vadībā ar 3:2, taču tad vācietes bija labākas trijos legos pēc kārtas un kļuva par kausa ieguvējam, svinot uzvaru ar 5:3. Savukārt Rogai ar Kirilovu vēsturiskais sudrabs.
Individuālajās sacensībās meitenēm grupu turnīrā Amanda Kirilova izcīnīja uzvaras visās piecās spēlēs, bet Marta Roga guva trīs panākumus, abām sasniedzot izslēgšanas kārtas, kur iekļuva 32 labākās. Sešpadsmitdaļfinālā Latvijas jauniešu čempione Kirilova “sausā” atstāja islandieti, ber Roga ar 4:2 pieveica turcieti. Astotdaļfinālā Kirilova paņēma pirmo legu pret savu vārda māsu Eriksoni, bet tad ļoti līdzīgā cīņā nākamajos četros legos piekāpās zviedrietei. Savukārt Latvijas čempione pieaugušo grupā Roga spraigā septiņu legu cīņā ar 4:3 uzveica slovākieti.
Ceturtdaļfinālā cīņā ar Selīnu Glaseru arī bija nepieciešami septiņi legi, pašai izskaņai esot vēl spraigākai nekā astodaļfinālā. Lai arī Roga bija vadībā ar 2:0 un 3:1, tomēr austriete rezultātu izlīdzināja – 3:3. Izšķirošais legs, lai noskaidrotu pusfinālisti, izvērtās ļoti saspringts un visgarākais, kur beigās sekmīgāka bija Marta, uzvarot ar 40.šautru un nodrošinot vietu pusfinālā, kā arī automātiski medaļu, jo spēle par trešo vietu nenotiek.
Pusfinālā sanāca spēlēt pret vācieti Mervi Kummelu, ar kuru tikās finālā pāru sacensībās, un nācās atzīt pretinieces pārākumu ar 0:4. Taču tas tāpat kā pirms diviem gadiem deva Martai nozīmīgu panākumu un bronzas medaļu.
Individuālajās sacensībās puišiem grupu turnīrā Ernests Verners, Jēkabs Mālnieks un Jānis Endijs Čampers piedzīvoja zaudējumus visās trīs spēlēs, bet Ernests Buļko savukārt izcīnīja uzvaras visās spēlēs, pārspējot itāli, ungāru un turku, iesoļojot izslēgšanas kārtās, kas sākās ar 1/32 finālu un kur iekļuva 64 labākie. Pirmajā kārtā viņam pretī stājās Bredlijs Van Der Veldens no Nīderlandes. Pirmajos trīs legos pārāks bija pretinieks, bet tad divos pēc kārtas sekmīgāk nospēlēja Latvijas jauniešu vicečempions un reitinga līderis, atjaunoto intrigu – 2:3. Sestajā legā Buļko bija iespējas uzvarēt, taču sekmīgāk nospēlēja nīderlandietis, līdz ar to uzvarot visā spēlē ar 4:2.
Komandu sacensības nesākās tik labi, jo grupu turnīrā mūsu meitenes piedzīvoja trīs zaudējumu, ar 1:4 piekāpjoties vācietēm un zviedrietēm, bet ar 2:3 ungārietēm. Savukārt ar 4:1 tika pārspēta Austrija, kas deva vietu izslēgšanas kārtās. Tur astotdaļfinālā ar 3:0 tika uzvarētas slovākietes, kaut arī visi legi bija ļoti līdzīgi. Ceturtdaļfinālā pretī stājās nākamās finālistes no Īrijas. Roga savu legu zaudēja, bet Kirilova uzvarēja, rezultātam kļūstot 1:1. Kopīgajā legā mūsu meitenes ļoti līdzīgā cīņā zaudēja. Nakamajā ceturtajā legā Roga piekāpās Greisai un spēles liktenis bija izšķirts – 1:3, Latvijas pārstāvēm dalot 5.-8.vietu, kas arī ir labs veikums.
Puišiem komandu sacensībās Latvija piedzīvoja zaudējumus visās trijās spēlēs, vistuvāk panākumam esot pret slovākiem, kuriem piekāpās tikai ar 8:9.
Jaunietēm kopvērtējumā Latvijai nebijusi augstā piektā vieta ar 65 punktiem, tikai diviem pietrūkstot līdz ceturtajā vietā esošās Anglijas un pieci līdz trijnieku noslēdzošajai Īrijai. Pirmās ir turcietes, bet otrās vācietes.