Andžejs Ļebedevs tiek pusfinālā un izcīna piekto vietu spīdveja "Grand Prix" posmā Zviedrijā
Latvijas motosportists Andžejs Ļebedevs sestdien Zviedrijā pasaules spīdveja čempionāta jeb "Grand Prix" sezonas sestajā posmā iekļuva pusfinālā un izcīnīja piekto vietu.
Ļebedevs savos pirmajos divos braucienos bija ātrākais startā, un, ja pirmajā no tiem viņš pēdējā aplī piekāpās austrālietim Breidijam Kērcam, tad otrajā veiksmīgi aiz sevis noturēja čehu Janu Kvehu. Trešajā braucienā Latvijas motosportists pēc ne tik veiksmīga starta tomēr aizcīnījās līdz otrajai vietai aiz poļa Patrika Dudeka.
Ceturtajā braucienā Ļebedevs ciešā cīņā ar dāni Mihaelu Jepsenu-Jensenu finišēja otrais un pievienoja vēl divus punktus. Pamatsacensību pēdējā braucienā Ļebedevam trešā vieta, taču tas neliedza iekļūt pusfinālā.
Ar desmit punktiem Ļebedevs pamatsacensībās bija ceturtajā vietā un startēja otrajā no pusfināliem. Tajā viņu pēc pirmā līkuma pa ārmalu apdzina dānis Anderss Tomsens, kuru latvietis vairs nenoķēra, toties finišēja priekšā zviedram Kimam Nilsonam un polim Dominikam Kuberam.
Pusfinālu uzvarētāji austrālietis Breidijs Kērcs un Tomsens pievienojās britam Robertam Lambertam un polim Bartošam Zmarzlikam finālā. Tajā Tomsens pēc vēl viena teicama manevra pēc pirmā līkuma ieguva vadību un izcīnīja otro uzvaru karjerā, otrais finišēja Lamberts, trešais - Zmarzliks, bet ceturtais bija Kērcs.
Turpat Molillā pirms tam norisinājās pasaules čempionāts 190 kubikcentimetru klasē (SGP4), astoto vietu izcīnot latviešu jaunajam motosportistam Valteram Bušam. No pieciem sacensību braucieniem Bušs četros finišēja trešais, bet pēdējā izcīnīja uzvaru.
Pēc sešiem posmiem kopvērtējumā līderis ar 98 punktiem ir Zmarzliks, kuram ar 93 punktiem seko Kērcs. Ļebedevs ar 44 punktiem ieņem 11. pozīciju.
2026. gadā "Grand Prix" sezonā paredzēti desmit posmi, no kuriem astotais augusta sākumā norisināsies Rīgā, bet noslēdzošais sezonas posms septembra beigās paredzēts Polijā.
Ļebedevs pagājušajā sezonā kopvērtējumā ierindojās sestajā pozīcijā, kamēr par čempionu sesto reizi karjerā kļuva polis Bartošs Zmarzliks.