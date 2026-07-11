Līna Mūze-Sirmā
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Šodien 22:23
Latvijas šķēpmetēja Līna Mūze-Sirmā pavēsta burvīgu jaunumu
Latvijas šķēpmetēja Līna Mūze-Sirmā sociālajos tīklos iepriecinājusi ar brīnišķīgu jaunumu.
Soctīklos viņa publicējusi vēstījumu "Laipni lūgts pasaulē, mazulīt." Spriežot pēc zilās sirsniņas, pasaulē ir nācis puika.
Martā viņa pavēstīja, ka ir bērniņa gaidībās. Viņa ir precējusies ar latviešu šķēpmetēju Zigismundu Sirmo.
Līna Mūze-Sirmā ir viena no vadošajām Latvijas šķēpmetējām, kura regulāri startējusi lielākajās starptautiskajās sacensībās un pārstāvējusi Latviju olimpiskajās spēlēs un pasaules čempionātos, bet 2023. gadā Krakovā triumfēja Eiropas spēlēs. Savukārt Zigismunds Sirmais 2016. gadā Amsterdamā kļuva par Eiropas čempionu ar savu personisko rekordu.