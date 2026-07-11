Emīls Vasermanis izcīna bronzas medaļu Eiropas kausa šaušanā posmā
11.jūlijā Igaunijā, Tallinā Meniku šautuvē Lapua Eiropas kausa posmā šaušanā ar lielkalibra sporta pistoli Latvijas sportists Emīls Vasermanis izcīnīja bronzas medaļu, individuālajās sacensībās iegūstot 580 punktus un ierindojoties 3. vietā.
Tikmēr Latvijas izlase komandu vērtējumā ieņēma 4. vietu. Šaušana ar lielkalibra sporta pistoli ir disciplīna, kurā sportisti izpilda 30 šāvienus pa mērķi ar melno apli un 30 šāvienus ātršaušanā.
Emīls Vasermanis pirmajā daļā sasniedza 293 punktus, bet ātršaušanā – 287 punktus, summā iegūstot 580 punktus, kas nodrošināja vietu uz goda pjedestāla. No uzvarētāja Ruslana Luņeva (Azerbaidžāna) Latvijas sportistu šķīra tikai trīs punkti.
Augstu rezultātu sasniedza arī Ernests Erbs, kurš ar 578 punktiem izcīnīja 5. vietu, no bronzas medaļas atpaliekot vien par diviem punktiem. Savukārt Daniels Vilciņš ar 541 punktu ieņēma 20. vietu.
Komandu vērtējumā Latvijas izlase, kuras sastāvā startēja Emīls Vasermanis, Ernests Erbs un Daniels Vilciņš, ar 1699 punktiem ierindojās 4. vietā. Uzvaru izcīnīja Francijas komanda (1723 punkti), otrajā vietā finišēja Igaunijas pirmā komanda (1720 punkti), bet trešajā – Somija (1709 punkti).