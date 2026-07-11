Linda Noskova Vimbldonā izcīna pirmo "Grand Slam" titulu karjerā, pretiniecei traucēja alerģija pret zāli
Čehijas tenisiste Linda Noskova sestdien izcīnīja Vimbldonas čempionāta titulu, pirmo reizi karjerā uzvarot "Grand Slam" turnīrā. Finālspēlē tiekoties divām čehietēm, ranga 12. vietas īpašniece Noskova ar rezultātu 6-2, 5-7, 6-3 pārspēja planētas devīto raketi Karolīnu Muhovu.
Noskova čempiontitulu varēja nodrošināt jau otrajā setā, taču Muhova atspēlēja piecas mačbumbas un neļāva tautietei maču noslēgt ātrāk.
21 gadu vecajai Noskovai šis bija pirmais "Grand Slam" turnīru fināls. Iepriekš Vimbldonā labākais sasniegums bija pagājušajā gadā sasniegtā ceturtā kārta, bet viņas lielākais panākums "Grand Slam" turnīros vienspēlēs līdz šim bija ceturtdaļfināls 2024. gada Austrālijas atklātajā čempionātā.
Savukārt 29 gadus vecā Muhova pirms trīs gadiem iekļuva arī Francijas atklātā čempionāta finālā, toreiz trīs setos zaudējot polietei Igai Švjontekai. Pirms tam Vimbldonā Muhovas labākais rezultāts bija divreiz sasniegts ceturtdaļfināls.
Daudziem tas izrādījās pārsteigums, bet Muhova cieš no alerģijas pret zāli — un Vimbldonas kontiem ir zāles segums. "Man ir alerģija," viņa atzina pēc iekļūšanas finālā. “Man ir tabletes, daudz tablešu. Tabletes, aerosoli, acu pilieni.” Interesanti, ka arī vīriešu finālā viens dalībnieks sirgst no alerģijas pret zāli - Vāciju pārstāvošais Aleksandrs Zverevs, kuru svētdien eksaminēs pasaules tenisa līderis Janiks Siners.
I think what would help her to get rid of the grass allergy forever is Wimbledon trophy😍 pic.twitter.com/hLZD0eTKYa— ola | MUCHOVA WIMBLEDON FINALIST (@muchovestie) July 7, 2026