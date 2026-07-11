Krists Neilands palīdz komandas biedram izcīnīt otro vietu "Tour de France" posmā
Latvijas riteņbraucēji Toms Skujiņš un Krists Neilands sestdien daudzdienu velobrauciena "Tour de France" astotajā posmā finišēja lielajā grupā, Neilandam palīdzot komandas biedram Binjamam Girmajam no Eritrejas izcīnīt otro vietu.
Sestdien riteņbraucēji mēroja 180,4 kilometru garu distanci ar diviem ceturtās kategorijas kāpumiem. Lielākoties distance veda pa līdzenumu, līdz ar to uzvarētājs tika noskaidrots lielās grupas finiša spurtā.
Pirmais finiša līniju šķērsoja beļģis Tims Merljē ("Soudal Quick-Step"), otrais bija Girmajs (NSN), bet trešais - nīderlandietis Olava Koijs ("Decathlon CMA CGM"). Sprinta ieskaites līderis Skujiņa komandas biedrs Mads Pēdersens no Dānijas ("Lidl - Trek") finišēja 12. vietā.
Vadošā grupa finišēja trīs stundās 52 minūtēs un 50 sekundēs. Skujiņam bija 54. vieta, bet Neilandam - 84. pozīcija.
Kopvērtējumā līderis joprojām ir slovēnis Tadejs Pogačars ("UAE Team Emirates - XRG"), kurš par divām minūtēm un 42 sekundēm apsteidz dāni Jonasu Vingegordu ("Visma"/"Lease a Bike") un par trim minūtēm un 27 sekundēm - meksikāni Isaku del Toro ("UAE Team Emirates - XRG").
Skujiņš līderim zaudē stundu trīs minūtes un trīs sekundes, ieņemot 60. vietu, bet Neilands ir 116. vietā, Pogačaram zaudējot stundu 26 minūtes un 13 sekundes.
Skujiņš "Tour de France" sacenšas astoto, bet Neilands - sesto reizi karjerā.
Neilanda labākais rezultāts "Tour de France" ir vienā no 2023. gada tūres posmiem izcīnītā ceturtā vieta. Skujiņš 2020. gadā vienā no posmiem finišēja otrais.
"Tour de France", kas notiek 113. reizi, beigsies 26. jūlijā Elizejas laukos Parīzē.
Pērn "Tour de France" uzvarēja slovēnis Tadejs Pogačars, bet Neilands un Skujiņš ieņēma attiecīgi 88. un 95. vietu.