Futbols

Atrasts miris Pasaules kausa finālturnīrā spēlējušais DĀR pussargs Džeidens Adamss

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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25 gadu vecumā miris Dienvidāfrikas futbolists Džeidens Adamss, kurš šovasar spēlēja Pasaules kausa finālturnīrā.

Atrasts miris Pasaules kausa finālturnīrā spēlējuš...

Futbolista nāves iemesls publiski netiek ziņots. Vietējos medijos vēsta, ka futbolista līķi atrada kādā mājā sestdienas rītā Keiptaunas piepilsētā un policija veic izmeklēšanu. Tiek minēts, ka tad, kad viņš piedalījās Pasaules kausa izcīņā, nomira viņa vecāmamma.

Pussargs Adamss laukumā bija visās trīs finālturnīra apakšgrupas spēlēs, bet izslēgšanas turnīra pirmās kārtas mačā viņš palika uz rezervistu soliņa.

Adamss Dienvidāfrikas izlasē deviņos mačos guva divus vārtus.

Profesionāļa karjerā viņš spēlēja dzimtenē, pārstāvot "Stellenbosch" un Mamelodi "Sundowns" komandas.

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