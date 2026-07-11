Kolumbijā satraukti: vai atkal nogalinās "vainīgo" futbolistu pēc liktenīgā zaudējuma Pasaules kausā?
Kolumbijas Futbola federācija piektdien nosodījusi nāves draudus izlases pussargam Hamintonam Kampasam un viņa ģimenei pēc valstsvienības izstāšanās no Pasaules kausa finālturnīra.
Pēc Kolumbijas zaudējuma Kampasa sociālo tīklu kontus pārpludināja negatīvi komentāri un atklāti draudi. Baidoties par savas ģimenes un paša drošību, viņš neatgriezās dzimtenē ar izlases biedriem.
“Nevienu sportistu un nevienu viņa tuvāko ģimenes locekli nedrīkst iebiedēt par savas valsts pārstāvēšanu sporta sacensībās,” paziņoja federācija, aicinot valsts ģenerālprokuratūru nekavējoties noskaidrot draudētāju personības.
Pats Kampass paziņoja, ka ļoti pārdzīvo izlases neveiksmi, un aicināja izturēties pret sportistiem ar cieņu. “Futbolā ir arī grūti brīži,” viņš rakstīja savā “Instagram” kontā. “Mana Kolumbija, lūdzu, nekad nezaudēsim cieņu vienam pret otru. Mēs varam domāt atšķirīgi un just vilšanos vai skumjas, taču nekāda kaislība neattaisno naidu vai dzīvi bailēs.”
Futbolisti nereti kļuvuši par vardarbības upuriem, vislielāko rezonansi izraisīja slavenā Kolumbijas izlases aizsarga un par “Džentlmeni” dēvētā Andresa Eskobara slepkavība 1994. gada 2. jūlijā Medeljinas bāra autostāvvietā. 27 gadus veco sportistu nogalināja dažas dienas pēc tam, kad viņš neveiksmīgi raidīja bumbu savos vārtos Pasaules kausa izcīņas spēlē, kurā viena no turnīra galvenajām favorītēm Kolumbija zaudēja mājiniecei ASV un sensacionāli neiekļuva izslēgšanas spēlēs.
Slepkava uz viņu izšāva vairākas reizes, un, kā vēstīja vietējie mediji, katrreiz kliedzot “Vārti!”. Slepkava Umberto Kastro Munjoss izrādījās vietējā narkobarona Santjago Gajona miesassargs un medijos vēstīja, ka viņš šādi atriebās par to, ka viņa saimnieks bija zaudējis lielu naudu likmēs uz šo spēli. Sākotnēji viņam piesprieda 43 gadu ieslodzījumu, to saīsinot līdz 26 gadiem, bet 2005. gadā vispār izlaida no cietuma par labu uzvedību.