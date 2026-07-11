Alise Misāne triumfē Pasaules kausa posmā 100 lauciņu dambretē
Alise Misāne piektdien Rīgā izcīnīja uzvaru Pasaules kausa posmā 100 lauciņu dambretē, vēsta Latvijas Dambretes federācija (LDF).
"Rīga Open 2026" sacentās 123 dambretisti no desmit dažādām pasaules valstīm, tai skaitā liela daļa pasaules labāko dambretes spēlētāju no Ukrainas, Nīderlandes, Latvijas, Lietuvas, Izraēlas, Polijas, Francijas, Igaunijas, ASV un Somijas.
Sacensības norisinājās kopā sievietēm un vīriešiem saskaņā ar Pasaules Dambretes federācijas noteikumiem pēc Šveices sistēmas, un nedēļas laikā tika izspēlētas deviņu spēļu kārtas.
Sieviešu konkurencē sīvā cīņā par sacensību uzvarētāju, izcīnot 12 punktus, kļuva 12 gadus vecā nacionālā meistare Alise Misāne. Tikpat daudz punktu izcīnīja divas pasaules eksčempiones ukrainiete Viktorija Motričko un poliete Natālija Sadovska, bet pēc papildu rādītājiem otro vietu izcīnīja Motričko.
No Latvijas dambretistēm augstu vietu izcīnīja Malvīne Misāne, kura ar 11 punktiem ierindojās piektajā vietā, un Evelīna Orlovska, kura arī ar 11 punktiem ierindojās sestajā vietā.
Kopējā turnīrā jeb "Open" kategorijā par sacensību uzvarētāju, izcīnot 14 punktus, kļuva pasaules čempions, Nīderlandes starptautiskais lielmeistars Jans Hrēnendeiks. Astoņi dalībnieki izcīnīja pa 13 punktiem, un pēc papildu rādītājiem otro vietu ieguva Latvijas starptautiskais lielmeistars Guntis Valneris, bet trešo vietu izcīnīja Nīderlandes starptautiskais lielmeistars Vouters Sipma.
No Latvijas dambretistiem sekmīgi startēja arī Klāvs Norenbergs, Raimonds Vipulis un Pēteris Kripans, kuri ierindojās attiecīgi septītajā, astotajā un 11. vietā.