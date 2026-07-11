Franču superzvaigzne Vembanjama paliek "Spurs"
Franču superzvaigzne Viktors Vembanjama ar Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandu Sanantonio "Spurs" vienojušies par 250 miljonu ASV dolāru vērtu piecu gadu līgumu, vēsta ASV mediji.
Vembanjama varēja pretendēt arī uz 300 miljonu dolāru vērtu līgumu, taču 22 gadus vecais basketbolists piekritis mazākam līgumam, lai "Spurs" komandai būtu vairāk brīvo līdzekļu sastāva veidošanā.
Jaunais līgums stāsies spēkā ar 2027./2028. gada sezonu, nākamajā sezonā basketbolistam vēl saņemot 16,8 miljonus dolāru par iepriekš noslēgto debitanta līgumu.
Iepriekšējā sezonā Vembanjama vidēji mačā guva 25 punktus un izcīnīja 11,5 atlēkušās bumbas. "Spurs" pamatturnīrā uzvarēja 62 no 82 spēlēm, bet izslēgšanas turnīrā aizcīnījās līdz finālsērijai, kurā ar 1-4 piekāpās Ņujorkas "Knicks".
Visās trīs NBA aizvadītajās sezonās francūzis bijis līderis bloķētajos metienos, šādā veidā pretinieku uzbrukumus apturot vidēji vismaz trīs reizes spēlē. Šogad viņš izpelnījās labākā aizsardzības spēlētāja balvu, turklāt 22 gadus vecais franču spēlētājs ir pirmais, kurš 43 gadu ilgajā balvas pasniegšanas laikā saņēmis visas 100 pirmās vietas balsojumā, un ir arī visu laiku jaunākais šīs balvas ieguvējs.