Pilns ar maziem "ērlingiem holanniem": Latīņamerikas valstī sācies norvēģu supersnaipera bums
Naktī uz svētdienu pēc Latvijas laika Norvēģijas futbola izlase mērosies spēkiem ar vareno Angliju un mēģinās pirmo reizi iekļūt Pasaules kausa pusfinālā. Protams, tās galvenā cerība ir snaiperis Ērlings Holanns, kura popularitāte jau sasniegusi nepieredzētus apmērus. Tikmēr kādā eksotiskā valstī viņš kļuvis par cēloni īstam bumam.
Holanns, kurš 21. jūlijā svinēs 26 gadu jubileju, ir viens no galvenajiem pretendentiem uz turnīra labākā vārtu guvēja titulu ar septiņiem trāpījumiem četrās spēlēs, par vienu guvumu atpaliekot tikai no argentīnieša Lionela Mesi un francūža Kiliana Mbapē. Viņš guva abus vārtus Norvēģijas vēsturiskajā uzvarā pār Brazīliju un palīdzēja saviem tautiešiem pirmo reizi sasniegt ceturtdaļfinālu.
Viņa popularitāte Peru — valstī, kuras izlase šajā turnīrā nemaz nepiedalījās — jau sasniegusi tādus apmērus, ka jaundzimušos masveidā sāk nosaukt viņam par godu. Peru iedzīvotāju reģistra dati liecina, ka 468 jaundzimušie kļuvuši par Holanniem, bet 91 vēl vairāk — par Ērlingiem Holanniem!
Reģistra pārstāvis Ivans Torress “Panamericana Television” pavēstīja, ka Holanna vārds sevišķi populārs kļuva pēc Norvēģijas iekļūšanas ceturtdaļfinālā. Nav šaubu, ka Norvēģijas uzvaras gadījumā, jo īpaši ja Holanns atkal būs precīzs, viņa uzvārda īpašnieku skaits pieaugs vēl straujāk.
Spēles sākums ir pusnaktī pēc Latvijas laika. Jāpiebilst, ka uzvarētāju pusfinālā gaida Argentīnas un Šveices divcīņas uzvarētājs.
Futbola drudzis jaunos peruāņu vecākus ir iedvesmojis arī iepriekš. “France 24” vēsta, ka Peru dzīvo 3402 cilvēki ar vārdu Mesi, no kuriem 292 dots pilnais Lionela Mesi vārds un uzvārds. Portugāles leģendas Krištianu Ronaldu vārdā nosaukti 1185 peruāņi, spāņu jaunā talanta Lamina Jamala vārdā 1241 cilvēks, bet brazīlieša Neimara vārdā pat 33 809 cilvēki!