Futbols
Šodien 14:23
Pasaules kausā futbolā tiks noskaidrots otrs pusfināla pāris
Pasaules kausā futbolā tiks noskaidrota otra pusfināla dalībnieku pāra sastāvs. Vispirms pusnaktī pēc Latvijas laika Maiami laukumā tiksies Norvēģijas un Anglijas izlases, bet plkst. 4.00 Kanzassitijā spēkiem mērosies Argentīna un Šveice.
Abu spēļu tiešraides būs skatāmas kanālā TV6 un platformā "Go3".
Par vienu no vakara galvenajiem uzmanības centriem būs Norvēģijas uzbrucējs Ērlings Holanns, kurš turnīrā guvis septiņus vārtus un rezultatīvāko spēlētāju sarakstā atpaliek tikai par vienu precīzu sitienu no Kiliana Mbapē un Lionela Mesi. Savukārt Anglijas izlases līderis Harijs Keins šajā Pasaules kausā izcēlies ar sešiem vārtu guvumiem.
Argentīna līdz šim uzvarējusi visās piecās aizvadītajās spēlēs, kamēr Šveice turnīrā vēl nav piedzīvojusi zaudējumu pamatlaikā. Jau zināms, ka pirmajā pusfinālā tiksies Francijas un Spānijas izlases.